Událost roku pro milovníky zvířat se blíží. Největší chovatelský veletrh FOR PETS se rozšířil o psí výstavy i exotická zvířata

Pořadatelem největšího chovatelského veletrhu pro zvířata FOR PETS je již 15. rokem společnost ABF. „Pestrou nabídku nových produktů od výživově kvalitní stravy a pamlsků přes revoluční chytrá terária po koupi mazlíčků přímo od prověřených chovatelů s přehledem představí více než 190 českých i zahraničních vystavovatelů. Je nám ctí, že se veletrhu účastní drtivá většina zásadních hráčů na psím a kočičím trhu,“ říká Janica Ciglianová, ředitelka veletrhu FOR PETS.

Tradičním spolupořadatelem veletrhu je Nadace na ochranu zvířat. Ta pro návštěvníky opět připravila zajímavý a akční doprovodný program, díky němuž se nikdo nudit nebude. Návštěvu této akce proto lidé mohou pojmout i jako zážitkovou akci pro celou rodinu, i pokud doma žádné zvíře nemají. Přichystány jsou výstavy rozkošných zakrslých králíčků, roztomilých morčátek, křečíků a potkanů, legrační podívanou zajistí ukázky králičího hopu a milovníci dobrodružství se u nás mohou vyfotit s krajtou královskou či chameleonem. Hodny obdivu budou pavouci, včetně největšího druhu pavouka na světě. Nově budou přítomny lamy nebo ochočená liška Coco. Zasvětíme vás také do světa animoterapie, která využívá pozitivního působení psů, koček, koní a dalších druhů zvířat na lidské zdraví.

„Doprovodný program veletrhu je zaměřen na soužití a vzájemný vztah lidí a zvířat. Z veřejných průzkumů a dostupných údajů vyplývá, že zhruba 58 % českých domácností má nějaké zvíře. Nejčastěji chovanými zvířaty jsou psi (37 %) a kočky (23 %). Češi chovají téměř 2,5 milionu psů a více než 1 milion koček. Oblíbenými druhy zvířat jsou také exotičtí ptáci (7 %), králíčci (6 %), hlodavci (4 %) nebo plazi (3 %). Česká republika je chovatelskou velmocí, patří mezi evropské země s nejvyšším počtem domácích zvířat na obyvatele. I z toho důvodu má veletrh FOR PETS ohromnou podporu a za 15 let svého konání se stal největším veletrhem svého druhu, výjimečnou událostí a platformou pro přátele a milovníky zvířat,“ říká Eva Marlene Hodek, ředitelka Nadace na ochranu zvířat.

V sobotu mohou návštěvníci veletrhu zdarma navštívit také jednu z největších oblastních výstav psů všech plemen uznaných FCI. Na 2. ročníku výstavy FOR PETS CUP 2025 bude na jednom místě k vidění 725 psů, soutěžit bude 139 plemen, od nejmenší čivavy po největšího irského vlkodava. Pořadatelem je Spolek chovatelů a přátel psů Nymburk, člen Kynologické jednoty ČR. V neděli proběhne premiérově 6 klubových výstav psů, zde je přihlášeno 250 pejsků. I tyto výstavy mohou návštěvníci veletrhu omrknout bezplatně.

Z veletrhu FOR PETS si můžete také odnést přítulnou kočičku. Již tradičně se totiž v rámci doprovodného programu bude konat Umisťovací výstava koček z útulků pod patronací e-magazínu Haf & Mňau. V letech 2012–2024 se podařilo přímo z veletrhu FOR PETS umístit celkem 309 kočiček, za což jsme moc vděční.

Poprvé v historii veletrhu se zde budou návštěvníci pokoušet v sobotu 29. 3. ve 12:00 vytvořit nový český rekord, a to v setkání počtu kočárků pro zvířecí mazlíčky na jednom místě. Pokus o zápis do České knihy rekordů má za cíl podporu a osvětu ohledně důvodů, proč je v některých případech vhodné vozit psy a kočky v kočárcích a vyvrátit důvody k posměškům. Pro zaznamenání oficiálního rekordu bude přítomna Agentura Dobrý den.

Ani letos nebudou chybět VIP osobnosti na FOR PETS. Součástí akce budou herečky Patricie Solaříková Bára Štěpánová, moderátor Honza Musil, zpěvačka Kamila Nývltová, Markéta Procházková a bavič Petr Švancara. Ze známých „zvířecích“ odborníků bude přednášet Rudolf Desenský, Klára Nevečeřalová, František Šusta a mnozí další.

Veletrh FOR PETS je veletrhem čtyřdenním. Koná se od čtvrtka 27. 3. do neděle 30. 3. Děti do 140 cm a zvířátka mají vstup zdarma, pouze čtyřnohým parťákům vezměte s sebou očkovací průkaz.