UDI Group pronajala část logistického areálu v Přehýšově společnosti Nippon

  11:33
Praha 8. dubna 2026 (PROTEXT) - Mezinárodní developerská skupina UDI Group podepsala se společností Nippon Express, předním poskytovatelem logistických služeb, smlouvu o pronájmu prostor v moderním logistickém areálu UDI Park D5 Přehýšov, který UDI Group buduje a dále rozvíjí v Plzeňském kraji.

Nippon Express je po společnosti Prefab Factory dalším nájemcem, s nímž zde developer uzavřel smlouvu. „Dokončení první haly a pokračující výstavba dalších dvou potvrzuje, že se z Přehýšova stává jeden z nejrychleji rostoucích logistických parků v regionu. Zájem firem jako Nippon Express je pro nás jasným signálem, že jdeme správným směrem,“ říká Jakub Malý, výkonný ředitel UDI Group pro Českou republiku.

Společnost Nippon Express si v areálu pronajímá přibližně 6300 m2, které zahrnují skladové plochy i administrativní a sociální zázemí v aktuálně rozestavěné hale B, jejíž kompletace a předání ploch je plánováno v druhém čtvrtletí letošního roku.

Kapacity haly B1 budou po předání ploch prvním nájemcům zaplněny zhruba ze 40 %. Dalších zhruba 30.000 m2 ploch bude k dispozici dalším nájemcům.

UDI Group dlouhodobě rozvíjí a spravuje logistické areály. Na jaře loňského roku dokončila úspěšný prodej plně pronajatého areálu Sázava Logistics Park britské skupině SEGRO.

UDI Park D5 Přehýšov je jedním z klíčových projektů UDI Group v České republice. Počítá s celkovou plochou 130.000 m2 ve třech halách. Areál nabízí strategickou polohu s výborným napojením na dálnici D5 a je navržen s důrazem na energetickou efektivitu a splnění ESG standardů.

Střechy hal umožní instalaci solárních panelů s potenciálním špičkovým výkonem až 11 MWp. Dešťová voda bude využívána jako tzv. šedá voda, případně po úpravě i jako pitná. Pro podporu biodiverzity vzniknou nové biokoridory v místech historicky zregulovaných potoků.

Areál je díky své flexibilitě vhodný jak pro logistiku, tak pro lehkou výrobu.

Kompletní informace o logistickém areálu UDI Group v Přehýšově najdete na https://prehysovlogistics.cz/cs

 

Zdroj: UDI Group

PĂ­sek opravuje KĹ™iĹľĂ­kovu elektrĂˇrnu, pamĂˇtka bude opÄ›t vyrĂˇbÄ›t elektĹ™inu

