UDI Group pronajala svou největší halu v Přehýšově společnosti Prefab Factory, ta v moderním areálu rozšíří výrobu prefabrikovaných koupelen

Společnost Prefab Factory a.s využije pronajaté prostory pro rozšíření své výrobní a distribuční kapacity. „Partnerství s UDI Group nám umožní reagovat na dramaticky rostoucí poptávku po našich produktech. Tento krok kupředu nám přináší zásadní rozšíření a modernizaci stávajícího výrobního procesu a také perfektní zázemí pro naše zaměstnance, ale i klienty například v moderních školících místnostech a vzorkovnách,“ uvedl zástupce společnosti Prefab Factory. Na ploše bezmála 14 tisíc m2 Prefab rozšíří výrobu, skladovací kapacity a moderní administrativní zázemí.
„Jsme rádi, že se k našim nájemcům v logistickém areálu Přehýšov připojuje právě společnost Prefab. Zaměření této společnosti na inovativní stavební řešení skvěle zapadá do našeho konceptu udržitelných a technologicky vyspělých logistických center. Ukazuje se, že naše vize a potřeby se v tomto případě ideálně potkaly,“ uvedl Jakub Malý, výkonný ředitel UDI Group pro Českou republiku.
Skupina UDI má ve výstavbě a správě logistických areálů nemalé zkušenosti. Na jaře letošního roku prodala britské skupině SEGRO kompletně pronajatý logistický areál Sázava Logistics Park.
UDI Park D5 Přehýšov je dalším z klíčových projektů UDI Group v České republice. Celková pronajímatelná plocha bude více než 126 tisíc m2 ve třech halách. Areál nabízí strategickou polohu s výbornou dostupností na dálnici D5 a je navržen s důrazem na energetickou efektivitu s ohledem na ESG standardy. Solární panely na střechách by při plném osazení mohly ve špičce nabízet výkon až 11 MWp. Dešťová voda se bude využívat jako tzv. šedá voda, v případě požadavku nájemce i jako pitná. Opatření pro biodiverzitu zahrnou vybudování biokoridorů na místě historicky zregulovaných potoků. Areál je certifikován environmentálním standardem BREEAM a cílí na úroveň Excellent. Prostory nabízejí výjimečnou flexibilitu pro různé typy nájemců, a proto je park vhodný jak pro logistiku, tak i pro výrobu.
O UDI Group
UDI Group je mezinárodní developerská společnost založená v České republice. Skupina s více než 30letou zkušeností působí kromě Česka také v Polsku, Maďarsku, Srbsku, Kostarice a Panamě. Zaměřuje se na rezidenční, komerční a logistický development. Celková budoucí hodnota projektů, které Skupina připravuje nebo má ve výstavbě přesahuje 60 miliard korun.
UDI Park D5 Přehýšov je dalším logistickým projektem skupiny. V květnu 2025 UDI Group úspěšně dokončila prodej logistického areálu Sázava Logistics Park britské skupině SEGRO European Logistics Partnership. Park nabízí přes 46.000 m2 plně pronajatých ploch ve čtyřech halách, kde pracuje téměř 300 zaměstnanců.
Více na www.urban-developers.com
O Prefab Factory
Společnost Prefab Factory se soustředí na profesionální sériovou výrobu prefabrikovaných koupelnových modulů pro rezidenční, hotelové, nemocniční a další projekty. V řízeném výrobním procesu vznikají plně vybavené koupelny v různých provedeních s důrazem na nadstandardní kvalitativní a technické zpracování za použití nejmodernějšího strojního vybavení. Dodávka prefabrikátů na stavbu dramaticky zefektivňuje postupy výstavby v porovnání s konvenčním provedením.
Ve výrobním závodě Prefab Factory jsou používány kvalitní materiály a produkty renomovaných evropských výrobců s vysokou mírou udržitelnosti a minimálním vlivem na životní prostředí. Modulární výstavba je obecně známá nižší produkcí odpadu, má nižší energetické náklady, snížené dopravní náklady a další pozitivní aspekty. Proto je výroba Prefab Factory přirozeně udržitelnější a šetrnější k životnímu prostředí. Společnost disponuje stabilním vyškoleným personálem, díky kterému dodává na trh kvalitní certifikované výrobky.
Více na www.prefabfactory.cz
Zdroj: UDI Group
PROTEXT