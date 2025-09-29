UDI Group pronajala svou největší halu v Přehýšově společnosti Prefab Factory, ta v moderním areálu rozšíří výrobu prefabrikovaných koupelen

Autor:
  15:08
Praha 29. září 2025 (PROTEXT) - Mezinárodní developerská skupina UDI Group a společnost Prefab Factory a.s., výrobce prefabrikovaných koupelnových modulů, podepsali dlouholetou smlouvu o pronájmu prostor v moderním logistickém areálu Přehýšov, který UDI Group postavila a aktuálně rozvíjí v Plzeňském kraji.

Společnost Prefab Factory a.s využije pronajaté prostory pro rozšíření své výrobní a distribuční kapacity. „Partnerství s UDI Group nám umožní reagovat na dramaticky rostoucí poptávku po našich produktech. Tento krok kupředu nám přináší zásadní rozšíření a modernizaci stávajícího výrobního procesu a také perfektní zázemí pro naše zaměstnance, ale i klienty například v moderních školících místnostech a vzorkovnách,“ uvedl zástupce společnosti Prefab Factory. Na ploše bezmála 14 tisíc m2 Prefab rozšíří výrobu, skladovací kapacity a moderní administrativní zázemí.

„Jsme rádi, že se k našim nájemcům v logistickém areálu Přehýšov připojuje právě společnost Prefab. Zaměření této společnosti na inovativní stavební řešení skvěle zapadá do našeho konceptu udržitelných a technologicky vyspělých logistických center. Ukazuje se, že naše vize a potřeby se v tomto případě ideálně potkaly,“ uvedl Jakub Malý, výkonný ředitel UDI Group pro Českou republiku.

Skupina UDI má ve výstavbě a správě logistických areálů nemalé zkušenosti. Na jaře letošního roku prodala britské skupině SEGRO kompletně pronajatý logistický areál Sázava Logistics Park.

UDI Park D5 Přehýšov je dalším z klíčových projektů UDI Group v České republice. Celková pronajímatelná plocha bude více než 126 tisíc m2 ve třech halách. Areál nabízí strategickou polohu s výbornou dostupností na dálnici D5 a je navržen s důrazem na energetickou efektivitu s ohledem na ESG standardy. Solární panely na střechách by při plném osazení mohly ve špičce nabízet výkon až 11 MWp. Dešťová voda se bude využívat jako tzv. šedá voda, v případě požadavku nájemce i jako pitná. Opatření pro biodiverzitu zahrnou vybudování biokoridorů na místě historicky zregulovaných potoků. Areál je certifikován environmentálním standardem BREEAM a cílí na úroveň Excellent. Prostory nabízejí výjimečnou flexibilitu pro různé typy nájemců, a proto je park vhodný jak pro logistiku, tak i pro výrobu.

O UDI Group

UDI Group je mezinárodní developerská společnost založená v České republice. Skupina s více než 30letou zkušeností působí kromě Česka také v Polsku, Maďarsku, Srbsku, Kostarice a Panamě. Zaměřuje se na rezidenční, komerční a logistický development. Celková budoucí hodnota projektů, které Skupina připravuje nebo má ve výstavbě přesahuje 60 miliard korun.

UDI Park D5 Přehýšov je dalším logistickým projektem skupiny. V květnu 2025 UDI Group úspěšně dokončila prodej logistického areálu Sázava Logistics Park britské skupině SEGRO European Logistics Partnership. Park nabízí přes 46.000 m2 plně pronajatých ploch ve čtyřech halách, kde pracuje téměř 300 zaměstnanců.

Více na www.urban-developers.com

O Prefab Factory

Společnost Prefab Factory se soustředí na profesionální sériovou výrobu prefabrikovaných koupelnových modulů pro rezidenční, hotelové, nemocniční a další projekty. V řízeném výrobním procesu vznikají plně vybavené koupelny v různých provedeních s důrazem na nadstandardní kvalitativní a technické zpracování za použití nejmodernějšího strojního vybavení. Dodávka prefabrikátů na stavbu dramaticky zefektivňuje postupy výstavby v porovnání s konvenčním provedením.

Ve výrobním závodě Prefab Factory jsou používány kvalitní materiály a produkty renomovaných evropských výrobců s vysokou mírou udržitelnosti a minimálním vlivem na životní prostředí. Modulární výstavba je obecně známá nižší produkcí odpadu, má nižší energetické náklady, snížené dopravní náklady a další pozitivní aspekty. Proto je výroba Prefab Factory přirozeně udržitelnější a šetrnější k životnímu prostředí. Společnost disponuje stabilním vyškoleným personálem, díky kterému dodává na trh kvalitní certifikované výrobky.

Více na www.prefabfactory.cz

 

Zdroj: UDI Group

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou v plném proudu. K vidění jsou tak i tradiční předvolební superdebaty. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Ekologové s vědci se ohradili proti záměru snížit ochranu rezervace Maštale

Skupina ekologických organizací, odborníků a místních znalců zaslala otevřený dopis hejtmanovi Pardubického kraje Martinovi Netolickému (3PK) s výzvou k...

29. září 2025  15:10,  aktualizováno  15:10

Tragicky zemřelého karlovarského hoteliéra si připomenou jeho kolegové i město

Město Karlovy Vary i kolegové z místních hotelů si připomenou památku Stanislava Matouška, majitele známého hotelu Richmond v Karlových Varech, který tragicky...

29. září 2025  15:08,  aktualizováno  15:08

Český a polský Krkonošský národní park má ocenění za přeshraniční spolupráci

Správy českého a polského Krkonošského národního parku získaly ocenění Euroregionu Neisse?Nisa?Nysa za rok 2025 v kategorii vzorová přeshraniční spolupráce....

29. září 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Rodiče volejbalového hrdiny letěli na Filipíny hned dvakrát. Místnímu fandění se divili

Stejně jako fanoušky a experty překvapil úspěch volejbalové reprezentace na mistrovství světa i rodiče blokaře národního týmu Antonína Klimeše. Cestu na daleké Filipíny si naplánovali jen na zápasy...

29. září 2025  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Společně odolnější. Budoucí učitelé cvičili na téma příprava občanů k obraně státu

Jihočeská univerzita společně s Armádou ČR připravila studentům pedagogické fakulty program ve výcvikovém prostoru Boletice na Českokrumlovsku. Kurz s názvem Společně odolnější byl sestavený tak, aby...

29. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Valašské Meziříčí chystá rekonstrukci školky v Bynině, od září je zavřená

Valašské Meziříčí na Vsetínsku chystá rekonstrukci Mateřské školy Bynina. Město muselo školku z bezpečnostních důvodů od 1. září uzavřít. Děti navštěvují jiné...

29. září 2025  14:58,  aktualizováno  14:58

Společnost Porsche Česká republika pokračuje v úspěšné kampani na podporu recyklace a ekologické likvidace odpadu

29. září 2025  16:26

Básnička do Metra

vydáno 29. září 2025  16:22

Básnička do Metra

vydáno 29. září 2025  16:21

Petrská

Kolik zákazů je hodně zákazů? Když se sejde více stavebních akcí najednou, může to vypadat komicky.

vydáno 29. září 2025  16:21

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Představitel střední generace českých malířů Tomáš Tichý: Lež se on-line šíří šestkrát rychleji než čistá pravda

Jeden z nejvýraznějších českých malířů střední generace Tomáš Tichý uvádí novou výstavu s názvem Dopamind. Expozice, již si bude možné prohlédnout od 9. října do 15. listopadu 2025 v pražské Spot...

29. září 2025  16:17

NÚKIB v souvislosti s kybernetickým zákonem upozorňuje na neseriózní nabídky

Firmy by podle ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Lukáše Kintra měly být obezřetné ohledně některých nabídek na...

29. září 2025  14:41,  aktualizováno  14:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.