UDI Group zahájí výstavbu a prodej projektu SIDE Smíchov Living

Na území bývalého brownfieldu mezi ulicemi Strakonická a Nádražní postupně vznikne nová moderní čtvrť s přibližně 1200 byty, doplněná o obchody, služby a veřejně přístupnou zeleň. Celková investice dosáhne téměř 6 miliard korun.
Projekt SIDE Smíchov Living vznikl podle architektonického návrhu studia CMC Architects, vedeného Davidem Richardem Chisholmem. Urbanistické řešení pracuje s otevřenými veřejnými prostory, velkým množstvím zeleně a prostorově odstupňovanými výškami budov, díky nimž získá významná část bytů výhledy na řeku Vltavu a panorama Vyšehradu či Pankráce. Na architektonické a urbanistické přípravě projektu se podílelo také studio UPSTRUCTURE. Kompletní vizuální identitu projektu a jeho marketingovou strategii vytvořila agentura Menhart, vedená Michalem Francem.
„Projekt SIDE Smíchov Living považujeme dlouhodobě za jeden z nejdůležitějších v našem českém portfoliu. Po náročném jedenáctiletém povolovacím procesu se nyní dostáváme do fáze samotné výstavby bytů a jejich prodeje. Z dosud nevyužívaného území vznikne živá součást Smíchova, která nabídne nejen atraktivní bydlení, ale i kvalitní veřejný prostor,“ říká Tomáš Kaluš, ředitel UDI Group pro Českou republiku.
„Projekt jsme navrhli jako město ve městě, které navazuje na industriální historii Smíchova a současně vytváří novou identitu místa u řeky. Naším cílem bylo vytvořit nadčasovou architekturu ukotvenou v kontextu města a shonu každodenního života,“ doplňuje David Richard Chisholm, hlavní architekt projektu a partner studia CMC Architects.
Komplex nabídne pestrou skladbu převážně menších a středně velkých bytů určených jak pro investici, tak pro bydlení. V přízemních podlažích vzniknou prostory pro retail a služby, které podpoří přirozený městský život a fungující ulici. Součástí projektu budou prostory pro komunitní aktivity a velkorysý zelený vnitroblok přístupný rezidentům i veřejnosti z okolí.
Projekt SIDE Smíchov Living patří k nejvýznamnějším investicím skupiny UDI Group. Celková hrubá podlažní plocha komplexu je téměř 58 tisíc m2 a realizace je rozdělena do tří etap. Dokončení první z nich je plánováno na přelom roku 2028 a 2029. Předprodej prvních bytových jednotek bude zahájen začátkem května letošního roku.
Revitalizace tohoto území přinese Smíchovu nové městské prostředí s kvalitní architekturou, výbornou dopravní dostupností a širokou občanskou vybaveností – hodnoty, které dlouhodobě patří mezi klíčové priority skupiny UDI Group při rozvoji urbanisticky náročných lokalit.
