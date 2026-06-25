UDI Group získala stavební povolení na objekt A projektu SIDE Smíchov Living

Projekt SIDE Smíchov Living vzniká na území bývalého brownfieldu mezi ulicemi Strakonická a Nádražní. Vznikne zde moderní městská čtvrť s přibližně tisícovkou bytů, obchody, službami a veřejně přístupnými zelenými plochami. Celková investice dosáhne téměř 6 miliard korun.
Objekt A s převážně rezidenční funkcí bude koncipován jako průchozí blok o čtyřech sekcích s vlastními komunikačními jádry a samostatnými vstupy z vnitrobloku. Budova bude mít devět nadzemních a jedno podzemní podlaží. Nabídne především menší byty s dispozicemi 1+kk a 2+kk.
„Získání stavebního povolení pro objekt A našeho projektu SIDE Smíchov Living navazuje na již získané povolení pro budovu B a potvrzuje, že se projekt posouvá podle plánu do realizační fáze. V průběhu letošního roku očekáváme také povolení pro třetí objekt, což nám umožní pokračovat v postupném rozvoji celé nové čtvrti na Smíchově,“ říká Tomáš Kaluš, ředitel UDI Group pro Českou republiku.
SIDE Smíchov Living patří mezi nejvýznamnější rezidenční projekty skupiny UDI Group. Celková hrubá podlažní plocha komplexu dosahuje téměř 58 tisíc m2 a jeho realizace je rozdělena do tří etap. Dokončení první z nich je plánováno na přelom let 2028 a 2029. Předprodej prvních bytových jednotek byl zahájen na začátku května letošního roku.
Více o projektu a nabídce bytů: www.side.smichov.living
Zdroj: UDI Group
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