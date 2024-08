Údolní ulici v centru Brna čeká od září rekonstrukce, řidiči neprojedou

Filip Poňuchálek, tiskový mluvčí Magistrátu města Brna: „Rekonstrukce ulice údolní se plánuje už několik let, první část se opravila v roce 2018. To byl opraven úsek od Kraví hory až po Jiříkovského. Nyní pokračujeme se zbylou částí a to od křížení ulic Jiříkovského až po Husovu. Nachází se zde téměř sto let stará kanalizace a vodovod, to je nutné opravit.“

Součástí rekonstrukce bude jak oprava komunikace, tak renovace tramvajové tratě, včetně veřejného osvětlení a nových chodníků. Povolen vjezd budou mít jen místní obyvatelé. Dopravní omezení se dotknou také městské hromadné dopravy.

Filip Poňuchálek, tiskový mluvčí Magistrátu města Brna: „Hlavní objízdné trasy vedou přes ulici Veveří, následně Jana Uhra, Úvoz a ulici Grohovu směrem na Kraví horu. Dále je variantou jet přes Kounicovu, Úvoz a opět na Kraví Horu. Směrem z Mendlova náměstí doporučujeme využít ulici Lerichovu.“

Rekonstrukce ulice by měla trvat dohromady 17 měsíců.

