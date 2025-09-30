Udržitelnost není mrtvá: 98 % firem z A-CSR ji drží i bez legislativy

Udržitelnost není jen uhlíková stopa, je to firemní kultura
Podle výsledků průzkumu je udržitelnost jedním z klíčových aspektů při rozhodování pro 67 % členů A-CSR (firmy, sociální podniky a neziskové organizace). Nejde přitom jen o klimatickou agendu. Pro většinu z nich je součástí firemní kultury a strategických rozhodnutí, včetně vztahů se zaměstnanci, etiky v podnikání a obecného vlivu na společnost. „Je důležité si připomínat, že udržitelnost není jen šanon plný směrnic. Je to o hodnotách, které si organizace nastaví. A když se podle nich dlouhodobě chovají, odmění je za to nejen zákazníci, ale i trh,“ komentuje výsledky Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka A-CSR.
„Firmy vnímají udržitelnost více v kontextu svého byznysu, tedy vztahů se zaměstnanci, etiky v podnikání nebo cirkulární ekonomiky. V neziskovém sektoru nebo státní správě do popředí vystupují hlavně celospolečenské aspekty. Obě skupiny ale pojí to, že si důležitost udržitelného přístupu uvědomují intenzivněji než veřejnost a české firmy obecně, a mohou tedy pomoci držet ji ve středu zájmu i nyní, kdy je ve veřejné diskuzi spíše upozaďována,“ říká Tereza Horáková, specialistka na ESG výzkumy Ipsos.
Čísla, která mluví sama za sebe
- 98 % členů souhlasí, že udržitelnost má zůstat klíčovým pilířem bez ohledu na legislativu.
- 86 % plánuje během příštích dvou let své aktivity rozšířit.
- 93 % firem a sociálních podniků věří, že udržitelná opatření pozitivně ovlivňují ziskovost (u nepodnikatelského sektoru 86 %).
- 74 % firem zaznamenalo zlepšení reputace, více než polovina přínos v inovacích a zapojení komunity a posílení loajality zákazníků.
- 19 % uvádí, že plnění cílů má přímý vliv na bankovní financování – např. nižší úrokové sazby.
Výsledky potvrzují, že členové A-CSR vidí v udržitelnosti nejen nástroj pro pozitivní společenský dopad, ale i pro vlastní stabilitu. Prakticky všichni respondenti si uvědomují, že taková opatření mohou poskytnout lepší ochranu během ekonomických a sociálních krizí, přinášejí nové příležitosti a posilují konkurenceschopnost.
Rostoucí důležitost udržitelnosti dokládají i data z minulých let. „V roce 2022 na udržitelnost kladlo větší důraz než v minulosti 78 % členů, převážně kvůli celospolečenským trendům a očekávání. Dnes už 98 % říká, že ji budou držet jako klíčový pilíř i bez legislativního tlaku. Nejdůležitější prioritní oblastí zůstal vliv na společnost, ale letos se s ním do čela dostaly i vztahy se zaměstnanci. A fakt, že třetina organizací propojuje plnění cílů přímo s odměňováním vedení potvrzuje, že co dříve bylo spíš PR a filantropií, se dnes stalo pevnou součástí strategií a směřování organizací,” dodává Mádlová.
Český pohled, že udržitelnost vydělává, potvrzují i globální studie
„V Crestylu vnímáme udržitelnost jako základní pilíř našeho podnikání, který není pouze trendem a plněním regulací, ale strategickou příležitostí a pevnou součástí naší firemní kultury. Aktivně začleňujeme principy udržitelnosti do designu, výstavby i provozu našich projektů, což nám umožňuje nejen minimalizovat environmentální dopady, ale zároveň vytvářet atraktivní, funkční a dlouhodobě hodnotné nemovitosti. Tento přístup nám pomáhá zvyšovat důvěru zákazníků i investorů. Udržitelnost tak pro nás představuje konkurenční výhodu a strategickou investici do budoucnosti,“ říká Simon Johnson, CEO českého developera Crestyl.
Trendy z Česka odpovídají i globálním zjištěním. Podle studie UN Global Compact & Accenture CEO Study 2025 považuje 88 % generálních ředitelů po celém světě přínosy udržitelnosti pro byznys za silnější než před pěti lety a 99 % plánuje zachovat nebo rozšířit klimatické a environmentální závazky.
Analýza Bain & Company 2025 zase ukázala, že se udržitelnost stává stále praktičtější součást byznysu. Například až 25 % světových emisí CO2 lze snížit se ziskem a další třetina opatření se může stát profitabilní v horizontu několika let. Udržitelnost ale není jen o firmách. Téměř třetina spotřebitelů po celém světě dnes praktikuje šest a více udržitelných návyků denně a polovina B2B zákazníků už dnes preferuje udržitelné dodavatele.
Odpovídaly firmy i neziskové organizace
Do výzkumu se zapojilo 208 členů Asociace společenské odpovědnosti – z toho 53 % firem a sociálních podniků a 46 % zástupců neziskových organizací, veřejného a vzdělávacího sektoru. Výsledky tak přinášejí unikátní vhled napříč byznysem i občanskou společností. Dotazování probíhalo online v květnu a červnu 2025.
Shrnutí průzkumu mezi členy Asociace společenské odpovědnosti a agentury Ipsos: Udržitelnost z pohledu firem a organizací najdete ZDE.
Asociace společenské odpovědnosti je největší iniciativa udržitelnosti a Cílů udržitelného rozvoje od OSN. Sdružuje více než 600 organizací – od firem, startupů a korporací přes sociální podniky, veřejnou správu, neziskové organizace až po univerzity. Vytváří platformu, kde se potkávají lídři z různých sektorů, sdílejí know-how, navazují partnerství a inspirují se navzájem. Stojí za mnoha klíčovými projekty v oblasti udržitelnosti, uděluje prestižní Ceny SDGs nebo v Česku zastřešuje mezinárodní den štědrosti Giving Tuesday.
Zdroj: Asociace společenské odpovědnosti