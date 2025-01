Ukliďme Česko 2025: Na Den zeber odpadek seber!

11:17

Praha 30. ledna 2025 (PROTEXT) - Věděli jste, že 31. leden je dnem zeber? Tento den v EKOkalendáři spolku Ukliďme Česko připomíná nejen ochranu přírody a především afrických zeber, ale zároveň upozorňuje na to, že zbývají už jen necelé dva měsíce do hlavní úklidové akce letošního roku. A stejně jako zebra díky svým výrazným pruhům neunikne na savaně pozornosti, neměly by ani odpadky zůstat bez povšimnutí – sehnout se pro ně může každý z nás kdykoliv.