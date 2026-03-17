Ukliďme Česko 2026: Pokračování úspěšného Boje o vodu

„Na jednu stranu je škoda, že je neustále dokola potřeba uklízet po nezodpovědných spoluobčanech, nicméně zkušenost říká, že tam, kde je větší pohyb osob, turistů apod. se drobnější nepořádek (littering) vždy během roku „nastřádá“. Na druhou stranu je potěšující, že průměrné množství sesbíraného odpadu v posledních letech klesá a že se nám společně podařilo uklidit většinu mnohdy letitých černých skládek,“ říká Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko.
I v letošním roce pak bude během úklidu pokračovat spolupráce se značkou Radegast. V rámci boje za zachování vody v krajině a svého závazku, že Radegast do roku 2030 zadrží v krajině více vody, než si z ní vezme, bude letos na jaře lidem rozdáno 800 sudů na dešťovku. Zájemci o sud se mohou přihlásit k vodnímu úklidu na webu UklidmeCesko.cz. A proč se Radegast vlastně o vodu zajímá? Je to logické, bez vody by nebylo ani pivo. A Radegast se řadí k jedněm z nejúspornějších pivovarů ve spotřebě vody při výrobě piva na světě.
Novinkou letošního ročníku je zapojení dobrovolníků a dobrovolnic do sběru vysloužilých mobilních telefonů, resp. pokusu o vytvoření českého Rekordu v jejich sběru a Recyklaci. Účastníci mohou „šuplíkové“ mobily přinést na sraz úklidových akcí nebo zaslat zdarma přes Zásilkovnu a přispět tak k jejich recyklaci a tím i šetření primárních zdrojů surovin. Motivací může být i možnost zúčastnit se soutěže o nové mobily v hodnotě 100 tis. korun. Podrobnosti ke sběru i soutěži naleznete na ReRekord.cz
Aktivity spolku Ukliďme Česko se v posledních letech stále více zaměřují na osvětu a vzdělávání veřejnosti, a především mládeže v oblasti prevence znečištění, vzniku odpadu a jeho využití a recyklace. „Naším cílem není donekonečna uklízet nepořádek po jiných. Přitom i po více než deseti letech organizování dobrovolnických úklidů nás stále překvapuje, co vše jsou lidé schopni vyhodit do přírody. Z toho důvodu jsme také vyvinuli aplikaci KAMsNIM.cz, pro ty, kteří by snad i dnes, v době sběrných středisek, reuse center a všudypřítomných kontejnerů na tříděný odpad nevěděli…“, dodává k tomu autor projektu Miroslav Kubásek.
Zdroj: Ukliďme Česko z.s.