Ukliďme Česko a ÁMOS vision spojily síly: příspěvky z letošní fotosoutěže se dostávají přímo do škol a domovů seniorů

Součástí kampaně je video spot, který běží přímo na panelech a vybízí diváky k zapojení do úklidových aktivit. Video doprovází výzva k jednoduché akci – vzít pytel, vyrazit do okolí a pomoci udělat svět čistším a příjemnějším místem k životu. Záměrem je nejen oslovit mladou generaci a seniory, ale také vytvořit prostor pro mezigenerační spolupráci a komunitní angažovanost.

V rámci kampaně byla do interaktivní části dotykového panelu ÁMOS zařazena také speciální dlaždice, která informuje o právě probíhající fotosoutěži Ukliďme Česko. Uživatelé se díky ní mohou jednoduše zapojit do online hlasování a podpořit tak fotografie, které zachycují originální nebo kuriózní momenty z úklidových akcí. Tato možnost posouvá soutěž i do prostředí škol a domovů seniorů.

„Téma ochrany přírody je pro nás dlouhodobě klíčové. Pravidelně přinášíme environmentální a ekologický obsah, který má vzdělávací i motivační charakter. Spolupráce s Ukliďme Česko je pro nás přirozeným krokem a zároveň příležitostí ukázat, že i technologie mohou být nástrojem k pozitivní společenské změně,“ uvádí Richard Prajsler, zakladatel společnosti ÁMOS vision.

„Těší nás, že se výzva Ukliďme Česko dostává prostřednictvím ÁMOSek k široké veřejnosti napříč generacemi. Společné úsilí má skutečný dopad – nejen na stav životního prostředí, ale i na posílení komunity a uvědomění si, že každý z nás může přispět ke změně,“ doplňuje Miroslav Kubásek, koordinátor kampaně Ukliďme Česko.

Kampaň běží po celé jaro a veřejné hlasování ve fotosoutěži bude uzavřeno na konci června. Více informací je k dispozici na www.uklidmecesko.cz.

Hlavním partnerem akce Ukliďme Česko 2025 je:

Nadace Komerční banky

Partnery akce jsou:

CBRE

Garnier

Nextbike

Nevajgluj

EKO-KOM, a.s.

ŠKODA AUTO a.s.

MEDICAL PROTECT

Lesy České republiky, s.p.

Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC

E.ON Česká republika, s.r.o.

Plzeňský prazdroj

DB SCHENKER

SAKO Brno, a.s.

Saint-Gobain

Nadace ČEZ

DPD CZ

CANON

ČEPS

BAT