Ukliďme Česko a „Boj o vodu“: odpadky pryč, sudy na dešťovkou do krajiny

V Kojeticích se místní dobrovolníci spolu s organizátorkou Janou Kunčarovou ze spolku Bikepark, pivovarem Radegast a kajakářem Vávrou Hradilkem pustili do vyčištění potoka v bývalém zámeckém parku. Voda tu tak může znovu volně téct a dobrovolníci si navíc odnesli jako odměnu i sudy na dešťovku.
Podporu úklidům poskytl pivovar Radegast v rámci dlouhodobého projektu projektu „Boj o vodu“, který se snaží vracet vodu do krajiny a motivovat lidi k šetrnému hospodaření. Dobrovolníci mohou za úklid vodních toků získat 2 030 dvěstělitrových sudů na dešťovou vodu a dál tak přispívat k ochraně vodních zdrojů.
„Na podzim máme zaregistrováno téměř 900 úklidů a právě teď rozesíláme dobrovolníkům přes 600 úklidových balíčků. To je téměř dvojnásobek oproti předchozím rokům a jasný důkaz, že kampaň Boj o vodu funguje,“ říká Miroslav Kubásek, zakladatel iniciativy Ukliďme Česko.
Reportáž z Kojetic i pozvánku na Celosvětový úklidový den přinesl pořad Víkend na TV Nova.
Každý, kdo do konce září uklidí okolí vodního toku a pošle report z úklidu, má šanci získat sud na dešťovku také! Jdete do toho s námi?
Více na www.bojovodu.cz a www.uklidmecesko.cz
