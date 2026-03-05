Ukliďme Česko a NEVAJGLUJ: Věrnost se vyplácí!

Autor:
  11:54
Praha 5. března 2026 (PROTEXT) - Za necelý měsíc proběhne již 13. ročník akce Ukliďme Česko, největší dobrovolnické akce u nás (hlavním úklidovým dnem je sobota 28. března). Ve spolupráci s kolektivním systémem NEVAJGLUJ a.s., který pomáhá finančně obcím s náklady na úklid nedopalků a na jejich sběr do odpadkových košů, se Ukliďme Česko při letošním ročníku rozhodlo ocenit malé obce, které pravidelně a dlouhodobě uklízejí, resp. dobrovolnické úklidy ve svých obcích organizují a podporují.

Příjemně nás překvapilo, že malých obcí, které se zapojily alespoň do 10 uplynulých ročníků je celkem 30. Na jednu stranu je škoda, že je stále dokola potřeba uklízet po nezodpovědných spoluobčanech, nicméně zkušenost říká, že tam, kde je větší pohyb osob, turistů apod. se drobnější nepořádek (littering) vždy během roku „nastřádá“. Na druhou stranu je potěšující, že průměrné množství sesbíraného odpadu v posledních letech klesá a že se nám společně podařilo uklidit většinu mnohdy letitých černých skládek.

Koho a jak odměňujeme

Díky podpoře NEVAJGLUJ a.s. můžeme ocenit malé obce do 1000 obyvatel finančním darem 5000,- Kč. Doufáme, že obce ho využijí například k nákupu občerstvení pro své občany, kteří se dobrovolnických úklidů zúčastňují, nebo třeba jako podporu kultury na poúklidových afterparty. Při stanovování podmínek jsme vycházeli z předpokladu, že větší obce nemají, na rozdíl od těch nejmenších, problém vyčlenit finance na podporu úklidů ze svého rozpočtu, a proto jsme zvolili hranici „do 1000 obyvatel“.

„Boj proti litteringu, tedy volně pohozeným odpadkům, je jedním z hlavních úkolů kolektivního systému NEVAJGLUJ. Právě cigaretové nedopalky jsou častým litteringovým odpadem. Úklid a čistotu veřejných prostor zajišťují obce a města, která získávají od NEVAJGLUJ finanční příspěvek na úklidy a provoz odpadkových košů. Neméně důležitá je v boji s odpadky také osvěta. Jsme rádi, že můžeme v této oblasti spolupracovat s Ukliďme Česko a ocenit především malé obce za jejich aktivní přístup k udržování pořádku prostředí, ve kterém žijeme,“ vysvětluje zapojení ředitelka NEVAJGLUJ a.s. Martina Vrbová.

„Jsme rádi, že díky finanční podpoře NEVAJGLUJ a.s. můžeme ocenit, a věříme, že i potěšit nadšence z malých obcí, a motivovat je v péči o čistotu kolem jejich domovů i v okolní přírodě,“ říká Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.

Zajímavosti

Za statistik za uplynulých 11 ročníků vyplynulo mnoho zajímavých informací. Například jednoznačně se ukazuje, že čím menší obec (dle počtu obyvatel), tím větší je průměrné procento zapojených dobrovolníků. U obcí do 500 obyvatel je to zhruba 20 %, od 500 do 1000 obyvatel okolo 10 % a s velikostí obcí a měst se podíl zúčastněných obyvatel postupně snižuje až pod 0,5 %. V některých malých obcích přitom sesbírali dobrovolníci za poslední dekádu i desítky tun odpadu, z čehož lze usuzovat, ve kterých lokalitách se potýkali s černými skládkami (jistě nechtěné prvenství drží obec Kouty s více než 40 tunami uklizeného odpadu) a naopak, kde se úklidy zaměřují spíše na drobnější littering.

Hlavním úklidovým dnem letošního ročníku úklidů bude sobota 28. března a těšíme se „na viděnou“ se všemi dobrovolnicemi a dobrovolníky nejen z malých obcí, ale i škol, firem a zájmových organizací… Více na www.UklidmeCesko.cz.

 

