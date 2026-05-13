Ukliďme Česko hlásí rekord ve sběru vysloužilých mobilů

V rámci jarních úklidů veřejného prostoru napříč Českem se díky dobrovolníkům, organizacím, firmám, knihovnám a školám podařilo sesbírat 5835 nepotřebných mobilních telefonů. Kampaň ReRekord s Ukliďme Česko a Remobilem tak překonala dosavadní do České knihy rekordů zapsaný rekord 4462 kusů mobilů z roku 2019.
Akci významně podpořila společnosti T-Mobile, jejíž zaměstnanci a návštěvníci operátora do akce ReRekord přispěli 482 mobily a také společnost Zásilkovna, která zajistila dopravu starých mobilů zdarma do Remobilu ke zpracování. Ceny v hodnotě 100.000 Kč pak poskytla společnost Alza v podobě desítky nových mobilních telefonů. Ty budou rozděleny mezi vylosované účastníky sběrové akce podle principu "čím více zaslaných telefonů, tím větší šance na výhru".
Propojení přírody, udržitelnosti a pomoci se daří díky spolupráci Remobilu se spolkem Ukliďme Česko, který je u nás jedničkou v zastřešování a organizaci úklidových akcí. Ukliďme Česko v úzké součinnosti s dobrovolníky, firmami a organizacemi pečuje o životní prostředí, přírodu, čistá města a okolí našich domovů bez odpadků. "I staré mobily odevzdané k recyklaci jsou svým způsobem součástí úklidu veřejného prostoru. Za každý odevzdaný telefon jsme navíc získali 10 korun, takže přes 58 tisíc korun využijeme na rukavice a jejich rozesílku pro naše dobrovolníky. Velmi si vážíme všech, kteří se do akce zapojili, i partnerů, bez kterých by takový rekord nevznikl. Letos na jaře se do úklidů zatím zapojilo celkem kolem 140 tisíc dobrovolníků, což je opravdu skvělý výsledek," říká Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.
Pomoc přírodě není pouhým sloganem Remobilu. Díky recyklaci 5835 mobilů neznečistí ovzduší 14 tun CO2 a ušetří se téměř 200.000 litrů vody běžně spotřebovávané při průmyslových procesech spojených s výrobou nových elektrozařízení. Mobilní telefon je drobné zařízení s průměrnou váhou 100 gramů, které zhruba za 2-3 roky vyměníme za nové. Za každým mobilem se přitom skrývá překvapivě velká materiálová stopa. V průběhu celého jeho životního cyklu se spotřebuje a vznikne 1000× více materiálů a odpadů, než kolik sám váží. V praxi jde tedy o 100 kilogramů zátěže.
Pokud již váš starý mobilní telefon nemá žádné využití, jeho cestu lze i do budoucna zakončit předáním do Remobilu a pomoci tak přírodě i lidem.
