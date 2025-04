Ukliďme Česko - rekordní výsledky i těžko uvěřitelné kuriozity

Letošní zájem o dobrovolnické uklízení byl opět rekordní. “Rozdali jsme na 120.000 pytlů na sběr odpadků a 180.000 pracovních rukavic, tedy prakticky všechny, které jsme měli pro organizátory (a především jejich dobrovolníky) na letošek nachystány,” uvedl Miroslav Kubásek z pořádajícího spolku Ukliďme Česko. Zhruba stovka úklidových akcí proběhne ještě v pozdějších jarních termínech a uklízet se bude tradičně i v září, při Celosvětovém úklidovém dni.

Novinka - soutěž "Vajglobraní"

Ruku v ruce s uklízením černých skládek a dalšího objemného nepořádku (včetně například několika tisíc pneumatik) proběhl letos i první ročník soutěže Vajglobraní. Výsledkem jsou statisíce sesbíraných nedopalků z veřejného prostoru. “Soutěž pořádanou ve spolupráci s kolektivním systémem Nevajgluj uzavíráme 30. dubna, pokud jste tedy při úklidových akcích sbírali nedopalky, je možné se ještě přihlásit. Prozatím evidujeme necelou stovku soutěžních příspěvků,” uvádějí pořadatelé. Cílem kolektivního systému Nevajgluj je snížit množství cigaretových nedopalků v přírodě a veřejném prostoru, podpořit odpovědné chování kuřáků a přispět k čistějšímu životnímu prostředí. Proto věnoval do soutěže Vajglobraní motivační finanční ceny pro výherce, kteří zorganizovali a zdokumentovali nejzajímavější úklidy nedopalků.

Tradiční foto/video soutěž

Na rozdíl od premiérového Vajglobraní má fotosoutěž úklidových fotografií (a také videí) letitou tradici. "Fotosoutěž pořádáme již od prvního ročníku a je tak nedílnou součástí akce Ukliďme Česko. Přesto nás každoročně překvapí, co vše lze nalézt v přírodě a veřejném prostoru. Dokumentují to zejména příspěvky v kategorii "Kuriozita". Letos například objev zlatého "pokladu" při úklidu zaměstnanců firmy E.ON, či jen stěží uvěřitelný nález mrtvého muflona se psím obojkem při akci "Čistá řeka Berounka" o minulém víkendu. Příspěvky do fotosoutěže lze zasílat až do 11. května," sdělil další ze zástupců pořadatelského spolku, Radek Janoušek.

Uklízet se bude také na podzim

"Úspěšná úklidová sezóna ještě nekončí, neboť v září se Česko připojuje k již osmému ročníku Celosvětového úklidového dne. Pokud jste se nestihli přidat k úklidu na jaře, tak v sobotu 20. září jdeme společně na to!" vyzývají organizátoři.

Kontakt pro další informace:

Radek Janoušek

radek@uklidmecesko.cz

Ukliďme Česko z.s.

