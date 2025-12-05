Ukliďme Česko slaví dnešní Mezinárodní den dobrovolníků

Praha 5. prosince 2025 (PROTEXT) - Je obecně známo, že 5.12. chodí Mikuláš. Ne každý však ví, že se také slaví Mezinárodní den dobrovolníků, aby ocenil a podpořil neúnavnou práci dobrovolníků po celém světě. Dobrovolnictví znamená dávat, sdílet, stát při ostatních, podporovat věci, na kterých vám záleží, a vytvářet lepší budoucnost pro všechny. V České republice je již jedenáctým rokem největší dobrovolnickou akcí Ukliďme Česko.

Letošní rekordní zájem o dobrovolnické úklidy potvrdil, že iniciativa Ukliďme Česko se pevně usadila v povědomí veřejnosti a stala se každoroční tradicí. Z ohlasů od organizátorů vyplývá, že množství odpadu v přírodě se opět mírně snížilo, což potvrzuje dlouhodobý pozitivní trend - společné úsilí o čistější Česko přináší konkrétní výsledky.

,,Pro nás je Mezinárodní den dobrovolníků významným svátek. Úklidová akce Ukliďme Česko je totiž na dobrovolnících postavená a jsme moc rádi za trvající zájem organizátorů a dobrovolníků, kteří se každoročně zapojují do uklízení přírody, měst a obcí. A pro dobrovolníky je velmi důležitá materiální podpora, neboť bez rukavic a pytlů se žádný úklid neobejde. Proto poděkování k dnešnímu dni míří také k našim sponzorům, bez kterých by rozesílka úklidového materiálu pro statisíce dobrovolníků nebyla myslitelná", říká Miroslav Kubásek z pořadatelského spolku.

,,Ve spolupráci s Alza.cz jsme letos k Mezinárodnímu dni dobrovolníků připravili překvapení pro dvacítku našich nejvěrnějších pořadatelek a pořadatelů úklidů. Řada z nich s námi uklízí již jedenáctým rokem a někteří dokonce několikrát v jednom roce. Představuje to desítky úklidových akcí, desítky tun sesbíraného odpadu a tisíce zapojených dobrovolníků... V tuto chvíli k nim jako poděkování putují dárkové balíčky s ekologickými pracími papírky značky AlzaEco a něco malého na zub", doplnila Sylva Krejčí ze spolku Ukliďme Česko.

Celkové výsledky v roce 2025

  1. Počet registrovaných úklidových akcí: Letos bylo registrováno celkem 5240 úklidových akcí po celé České republice, z toho 574 proběhlo v rámci Celosvětového úklidového dne.
  2. Počet účastníků: Do úklidových akcí se letos zapojilo přibližně 221.000 dobrovolníků, včetně školní mládeže, rodin, firem a různých zájmových skupin. Celosvětového úklidového dne se zúčastnilo přibližně 15.000 dobrovolníků.
  3. Množství sesbíraného odpadu: Bylo sesbíráno přibližně 1490 tun odpadu, přičemž u úklidů, kde to dávalo smysl (např. úklid litteringu), probíhalo také třídění odpadu.
  4. Materiální podpora: Distribuovali jsme více než 145.000 pytlů na odpadky a 215.000 párů rukavic. Pytle byly již tradičně vyrobeny z plastového recyklátu a zásilky pro organizátory byly baleny v maximální míře do znovu použitých obalů, aby se minimalizovala environmentální stopa akce.

Rok 2025 tak navazuje na úspěšný trend posledních let. Ukazuje, že dobrovolnictví a občanská angažovanost nejsou jen krátkodobou módou, ale stávají se pevnou součástí veřejného života. Spojení osvětových aktivit, komunitní spolupráce a konkrétních pozitivních dopadů v terénu potvrzuje, že Ukliďme Česko je projektem, který má stále smysl a energii do budoucna.

Téma Vajglobraní

Pro letošek jsme měli pro účastníky připravena dvě témata. Na jaře to byla soutěž ,,Vajglobraní" ve spolupráci s kolektivním systémem NEVAJGLUJ a.s., zaměřená na sběr a úklid cigaretových nedopalků z veřejného prostoru - odpadu drobného rozsahu, přesto velmi odolného a běžně přehlíženého v litteringu. Do soutěže se aktivně přihlásilo 52 týmů napříč republikou. Vítězný tým z Ostrova nasbíral 1059 g nedopalků (tj. 4236 filtrů) a k tomu navrhl řešení pro obec - instalaci nových košů a popelníků. Úspěch kampaně jasně ukazuje, že téma nedopalkového litteringu mezi lidmi rezonuje.

Téma Boj o vodu

Podzimní část pak probíhala ve znamení tzv. vodních úklidů, spojených s iniciativou ,,Boj o vodu" Radegast. Tato kampaň upozornila na význam čistoty vodních toků a nádrží nejen z pohledu ekologie, ale i zadržování vody v krajině. Organizátoři a dobrovolníci, kteří se zapojili do úklidu v okolí vodních ploch, měli navíc možnost získat jako odměnu za své úsilí 2030 sudů na dešťovou vodu, čímž se propojilo praktické čištění přírody s konkrétním opatřením podporujícím šetrné hospodaření s vodou.

Co dalšího děláme?

Spolek Ukliďme Česko provozuje kromě úklidů i další smysluplné projekty, jako je www.KAMsNIM.cz, který pomáhá lidem správně nakládat s odpady, nebo www.EKOkalendar.cz, kde najdete inspiraci k ekologickému životnímu stylu po celý rok. Díky tomu pomáhá nejen čistit přírodu, ale také šířit osvětu o ochraně životního prostředí.

Ukliďme Česko 2026

V letošním roce již další úklidové akce naplánovány nejsou, nicméně pokud se hodláte připojit ke stále sílícímu ,,úklidovému hnutí", můžete se již nyní přihlásit na www.UklidmeCesko.cz, kde získáte informace o ročníku 2026, jehož hlavní jarní termín připadá na sobotu 28. března.

