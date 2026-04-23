Ukliďme Česko spolu s T-Mobile a Remobilem míří k rekordu ve sběru telefonů

„Přinášíme na trh špičková zařízení vlastní značky i dalších výrobců. Současně vnímáme velkou zodpovědnost za minimalizaci dopadů jejich spotřeby. Proto už od roku 2023 podporujeme Remobil v jeho misi. Letos se díky partnerství s Ukliďme Česko podařilo propojit sběr vysloužilé elektroniky s dobrovolnickou pomocí přírodě a prospět tak životnímu prostředí hned dvakrát,“ říká Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti T-Mobile. „Zároveň se do úklidu zapojili i naši zaměstnanci – společnými silami jsme vyčistili kus krajiny v Milovicích.“
Udržitelnost je pro T-Mobile dlouhodobým tématem i mimo dnešní Den Země – v rámci svého provozu například dosáhl klimatické neutrality a na provoz sítě je využívána energie z OZE. I telefony sbírá operátor pro Remobil celoročně. Loni se vybralo celkem 51.744 telefonů, z toho 3813 na prodejnách a akcích spolupořádaných T-Mobile jako třeba hudební festival Colours of Ostrava – jen tam návštěvníci do sběrného boxu T-Mobile přinesli přes 1000 vysloužilých zařízení. Celkem loni recyklace vedla k úspoře až 136 tun emisí CO2 a 1,90 milionu litrů vody.
„V šuplících českých domácností leží asi 12 milionů nepoužívaných telefonů a každý rok jich přibude dalších 400.000. Naším cílem je šířit povědomí o tom, že i starý telefon může ještě sehrát velkou ekologickou roli a každý kus má smysl – pro jeho výrobu je potřeba přes 100 kg surovin. Ty díky recyklaci nepřijdou vniveč. T-Mobile nám pomáhá vytvářet podmínky pro to, aby se lidé do recyklace více zapojovali,“ říká Miloš Polák, zakladatel projektu Remobil.
„Děkujeme partnerským organizacím i všem, kteří se do ReRekordu zapojili a pomohli proměnit staré telefony v konkrétní podporu dobrovolníků. Naše úklidové akce každoročně přitahují stovky tisíc dobrovolníků – výtěžek ze sběru telefonů využijeme na nákup a rozesílku pytlů, pracovních rukavic a dalšího nezbytného vybavení. Lidé tak kromě recyklace přispěli i k čistší přírodě a veřejnému prostoru,“ říká Miroslav Kubásek, spoluzakladatel akce Ukliďme Česko.
Recyklace má i sociální rozměr – manuální demontáž telefonů pomáhá vytvářet chráněná pracovní místa pro lidi s handicapem a 10 Kč za každý mobil Remobil věnuje na podporu dobročinných projektů – třeba na výstavbu chatky pro děti z Jedličkova ústavu a škol.
