Úleva nejen pro sportovce. OX Point otevírá úschovnu i ve Žlutých lázních

Česká společnost OX Point v tuzemsku provozuje téměř 20 chytrých úschoven. V poslední době razantně posiluje počet chytrých schránek v Praze. Letos otevřela úschovnu na frekventovaném autobusovém nádraží Florenc, nyní přichází s novinkami nedaleko ikonické řeky Vltavy.
"Ve Žlutých lázních jsme nedaleko vstupu zprovoznili velkou úschovnu, která návštěvníkům umožní sportovat bez zbytečných starostí s ochranou zavazadel. Areál umožňuje provozovat zhruba dvě desítky sportů, s odloženými věcmi do bezpečných schránek se mohou sportovci soustředit na zábavu. Umožňujeme do jedné schránky dát i více zavazadel, čímž se služba zlevňuje. To vše na několik kliknutí, která sportovce příliš nezdrží od volnočasových aktivit," říká sales managerka OX Point Dita Voláčková.
OX Point ale nemyslí jen na návštěvníky Žlutých lázní. Už brzy otevře další úschovnu v těsné blízkosti Žlutých lázní nedaleko nově otevřeného Dvoreckého mostu. "Naše schránky tak budou sloužit Pražanům i turistům, kteří si chtějí bez zbytečných zavazadel prohlédnout naši metropoli na obou březích Vltavy. Dotahujeme také dohodu s vedením Obchodního centra Stromovka, kde úschovna potěší fotbalové fanoušky Sparty, návštěvníky Matějské nebo Letenské pláně," prozrazuje plány na expanzi Voláčková z OX Pointu.
OX Point kromě úschoven provozuje i síť zásilkových boxů, které slouží lidem v metropoli stejně jako v nejmenších obcích. Společnost pomáhá s provozem chytrých schránek i firmám či domácnostem díky mini boxům. Je součástí rodinného holdingu CONTEG Group.
Zdroj: CONTEG Group