Úleva od artrózy a bolestí kloubů: Piešťany a Smrdáky nabízejí ověřenou lázeňskou léčbu

Praha/Piešťany (Slovensko) 1. prosince 2025 (PROTEXT) - Bolesti zad, artróza a další potíže pohybového aparátu trápí stále více lidí. Artróza postihuje více než 2 miliony Čechů a i když ji nelze zcela vyléčit, její projevy lze výrazně zmírnit a zpomalit. Jednou z nejúčinnějších metod je lázeňská léčba, která kombinuje přírodní zdroje a moderní rehabilitaci. Právě tu nabízejí slovenské lázně Piešťany a Smrdáky, kam mohou čeští pacienti vycestovat i na poukaz od své zdravotní pojišťovny.

Piešťany: úleva od artrózy, revmatismu i chronických bolestí

Slovenské lázně Piešťany patří mezi nejznámější evropská zařízení zaměřená na léčbu pohybového aparátu. Pomáhají při artróze, revmatických onemocněních, osteoporóze i poúrazových nebo pooperačních stavech.

Přírodní léčivé zdroje – síla, která pomáhá kloubům

Piešťany staví na dvou unikátních přírodních zdrojích: termální minerální vodě a sirném bahně. Termální voda o teplotě 67–69 °C obsahuje vysoké množství síry, která proniká do hlubších tkání, podporuje prokrvení, uvolňuje svaly a působí protizánětlivě, což je zásadní při artróze a dalších onemocněních kloubů. Neméně výjimečné je piešťanské bahno, které rok zraje a díky svým tepelným a minerálním vlastnostem účinně tlumí bolest, snižuje otoky a podporuje regeneraci chrupavek a měkkých tkání. Jeho dlouhotrvající teplo pomáhá uvolnit ztuhlé klouby a zlepšit jejich pohyblivost.

Komplexní léčba s dlouhodobým efektem

V Piešťanech využívají širokou škálu léčebných procedur, které propojují účinky termální vody, přírodního bahna a moderní rehabilitace. Patří sem bahenní zábaly a koupele, vodoléčba, tepelné terapie, rehabilitační cvičení, fyzioterapie, masáže i fyzikální léčba, včetně elektroléčby či magnetoterapie. Součástí péče je také výživové poradenství a programy zaměřené na posílení a stabilizaci pohybového aparátu. Léčba je vždy individuální, začíná lékařským vyšetřením a program se sestavuje podle typu obtíží, intenzity bolesti a celkového zdravotního stavu pacienta.

Ubytování a pobytové balíčky: vyberte si léčebný program podle svých potřeb

Piešťany nabízejí širokou škálu pobytových balíčků zaměřených na léčbu artrózy a bolestí pohybového aparátu. Hosté si mohou vybrat program přesně podle svých potřeb – od kratších regeneračních pobytů až po intenzivní léčebné programy s každodenními procedurami.

Esplanade: výjimečný hotel s mezinárodním oceněním

4* hotel Esplanade je umístěn v příjemném a klidném parku a nabízí prémiové pokoje, neomezený vstup do wellness a lázeňské procedury v lázních Balnea, které jsou největším a nejmodernějším balneoterapeutickým centrem v Evropě. Lázně poskytují špičkovou úroveň léčebných metod a lékařských služeb specializovaných na léčbu revmatismu a dalších onemocnění pohybového aparátu. Balíček Zdraví v Piešťanech zahrnuje ubytování minimálně na 2 nocí s polopenzí, lékařskou konzultaci, širokou škálu lázeňských procedur a také neomezený vstup do vnitřního a venkovního vyhřívaného bazénu.

Thermia Palace: luxusní hotel pro dokonalou relaxaci

5* hotel Thermia Palace se nachází v kouzelném prostředí piešťanského Lázeňského ostrova a je přímo propojen s Lázeňským domem Irma. Kromě historického léčebného termálního bazénu – tzv. zrcadliště – se v krásně zrenovované budově ukrývá i výjimečné bahniště. Vybírat můžete například z pobytového balíčku Intensive Spa Programme, který zahrnuje ubytování minimálně na 7 nocí s plnou penzí, čtyři procedury denně, vstupní a výstupní lékařskou prohlídku a neomezený vstup do vnitřního a venkovního vyhřívaného bazénu, saun a fitness.

Smrdáky: odborník na kožní onemocnění, ale také úleva pro klouby

Lázně Smrdáky jsou známé především léčivou minerální vodou s mimořádně vysokým obsahem sirovodíku, který má silné protizánětlivé účinky. Díky tomu jsou vhodné nejen pro kožní diagnózy, ale také pro pacienty s artrózou, bolestmi kloubů a zánětlivými projevy pohybového aparátu. Sirovodíkové koupele uvolňují svalové napětí, tlumí bolest, podporují regeneraci měkkých tkání a pomáhají zklidnit chronické záněty v kloubech.

Jak získat léčebný pobyt přes českou zdravotní pojišťovnu

Léčba v Piešťanech i Smrdácích může být hrazena českými zdravotními pojišťovnami. Stačí požádat praktického lékaře nebo specialistu o návrh na lázeňskou péči, který následně pojišťovna posoudí. Pokud léčbu v zahraničí schválí, vystaví také formulář S2, jenž potvrzuje nárok na úhradu péče mimo ČR. Poté si pacient jednoduše rezervuje termín a může odcestovat.

Více informací o pobytech a výhodných balíčcích naleznete na ensanahotels.com

 

 

Zdroj: Ensana

 

 

