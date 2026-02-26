Úleva pro cestující na Florenci. Pomůže jim chytrá úschovna

"Chceme Čechům i cizincům usnadnit cestování. Po vlakovém Hlavním nádraží nyní zpřístupníme bezobslužnou úschovnu i na největším autobusovém nádraží v české metropoli. Věříme, že Florenc tímto vstupuje do nové éry úschovny zavazadel. Naše schránky budou lidem přístupné v souladu s otevírací dobou haly autobusového nádraží," říká sales managerka OX Point Dita Voláčková.
"Pro zákazníky jsme si připravili úschovny různých rozměrů. Mohou si tak pohodlně odložit od menších zavazadel až po velké kufry. Návštěva centra Prahy pak pro ně bude o to příjemnější. Garantujeme stoprocentní bezpečnost, pojištění uložených zavazadel a snadnou dostupnost v mnoha jazykových mutacích, což ocení zahraniční turisté na Florenci podobně jako na Hlavním nádraží," doplňuje Voláčková z OX Pointu s tím, že úschovní box na Florenci má ambici se zařadit mezi nejvytíženější bezobslužné úschovny v celém Česku.
Vhodnou velikost schránky si mohou návštěvníci úschovny na Florenci vyzkoušet předem na zkušebním boxu. Zjistí tak, kolik zavazadel se vejde do boxu. OX Point umožňuje lidem uložit si zavazadla do schránek i opakovaně během dne, ušetří tak peníze. Nejlevnější úschova zavazadel vyjde na Florenci na 75 korun. Pokud budou lidé potřebovat pomoc, je jim k dispozici call centrum OX Pointu, které je v provozu 24/7.
OX Point nyní po celém Česku provozuje síť 14 chytrých úschoven, v Praze mohou lidé využít čtyři z nich včetně Florence.
Zdroj: OX Point