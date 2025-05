Ulice 5. Května v Humpolci je v rekonstrukci, opravuje se plynovod

Jiří Aujezdský, tiskový mluvčí Humpolce: „Na ulici momentálně probíhá rekonstrukce plynovodní sítě. Následně s tím se budou krýt další uzavírky jednotlivých komunikací, konkrétně se jedná o ulici Jinráčkové v termínu od 1. července do 30. září bez objízdných tras. Objízdné trasy pro ulici 5. května jsou Jihlavská, 5. května a Hradská.“

Místním obyvatelům je průjezd umožněn. Ulice Hrdličkova pak bude uzavřena od 1. července až do konce srpna.

Jiří Aujezdský, tiskový mluvčí Humpolce: „Ulice 5. května je klíčová pro dopravu z centra města na ulici Okružní. Je to tedy velmi vytěžovaná komunikace, nicméně objízdné trasy existují a není problém během pár minut tuto záležitost překonat. Opravy vodovodních a kanalizačních sítí město Humpolec realizuje v pravidelném sledu, většinou každý rok nebo co dva roky, je to zahrnuto v pravidelném investičním plánu města.“

Dopravní omezení na ulici 5. května by mělo skončit 31. července letošního roku, to budou řidiči moci silnici opět využívat. Město Humpolec letos rekonstruuje plynovod i na ulicích Hálkova a Na Kasárnách.

Zdroj: POLAR televize Ostrava