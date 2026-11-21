Monika Švehlová, tisková mluvčí SÚS JMK: „Realizaci provádíme po polovinách s tím, že jeden jízdní pruh je vždy průjezdný jednosměrně ve směru z centra. Akce vyjde na necelé 4 miliony korun včetně DPH.“
Objízdná trasa pro řidiče přijíždějící od Brna vede po silnici I/50, odkud odbočí na ulici Špitálskou a následně pokračují po silnici III/0501 směrem do centra Slavkova. Motoristé přijíždějící od Bučovic mohou ze silnice I/50 využít sjezd na silnici III/0501 a pokračovat ulicí Bučovickou. Řidiči přijíždějící od Nížkovic pak pojedou přes silnice I/54 a I/50, odkud se za čerpací stanicí OMV napojí na ulici Špitálskou.
Monika Švehlová, tisková mluvčí SÚS JMK: „Tato akce potrvá až do 11. prosince tohoto roku. Jde o rekonstrukci komunikace a přilehlých chodníků v úseku dlouhém asi 400 m.“
Dopravní omezení se dotkla také chodců, pro které jsou vyznačeny obchozí trasy. Začátkem prosince tak silnice dostane zcela nový kabát a řidiči budou moci komunikaci opět normálně využívat.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60165.