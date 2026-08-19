Ulice do Lidových sadů v Liberci zůstává neprůjezdná

Ludvík Lavička, technický ředitel DPMLJ: „Probíhá rekonstrukce tramvajové trati po zhruba 30 letech. Zároveň probíhá ještě druhá stavba, což je výměna chodníků, kde je zásadní výměna dlažby. Přitom se odstraňuje betonová deska, která pod tím byla, aby se vlhkost vsakovala ke kořenům stromů.“
Druhá zmíněná investice v režii Liberce běží tedy souběžně s akcí dopravního podniku.
Robin Sadowy, ekonomický ředitel DPMLJ: „Investiční akce dosahuje hodnoty téměř 140 milionů korun. Předpokládané dokončení prací je na konci října. Akce je financována z investičních zdrojů.“
Tedy bez využití dotace. Cestující musí v tomto místě počítat s drobnými komplikacemi.
Martin Hettner, dopravní ředitel DPMLJ: „V úseku Fügnerova - Lidové sady je zavedena náhradní autobusová doprava místo tramvají.“
Vzhledem k úplné uzavírce je doprava vedena objízdnou trasou ulicemi Vítězná, Husova a Fibichova. V dalších letech se dopravní podnik chystá opravit i zbývající úseky kolejí směrem do Lidových sadů.
Ludvík Lavička, technický ředitel DPMLJ: „Teď nás ještě čeká Masarykova druhá část, tzn. od galerie k Průmyslovce, potom ulice 5. května, která se určitě bude dělat naposled.
Stavební práce tu tak zřejmě zaberou ještě nejméně dvě sezóny.
Zdroj: POLAR televize Ostrava