Ulice Evžena Rošického v Jihlavě je uzavřena, probíhá rekonstrukce

Radovan Daněk, tiskový mluvčí Jihlavy: „V Jihlavě momentálně pokračuje oprava ulice Evžena Rošického. Loni jsme začali s rekonstrukcí kanalizace a inženýrských sítí a mysleli jsme si, že by stačilo jen opravit povrch. Zjistili jsme ale, že by bylo mnohem lepší zrekonstruovat tu ulici komplexně. Jenže na to bylo třeba vytvořit zcela nový projekt a ten trval celou polovinu letošního roku, proto se zde začalo opět pracovat až 8. června.“
Momentálně je uzavřený úsek mezi ulicemi Kpt. Jaroše a Pavlovova. Kvůli uzavírce se také mění příjezdy do okolních ulic. Na ulici Kpt. Jaroše se řidiči dostanou pouze z Jiráskovy ulice, do Pavlovovy pak přes Hamerníkovu ulici.
Radovan Daněk, tiskový mluvčí Jihlavy: „Po dobu stavebních prací nebude možné parkovat v ulici Evžena Rosického v úseku od Pavlovovy po Jiráskovu ulici. Omezení souvisí s pohybem stavební techniky a realizací stavebních prací. Náhradní parkovací místa v modrém režimu vzniknou v Pavlovově ulici mezi ulicemi Evžena Rošického a Zátopkovou.“
Práce na opravě ulice Evžena Rošického by měly skončit do konce letních prázdnin.
Zdroj: POLAR televize Ostrava