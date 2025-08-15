Ulice není popelnice! Pražské služby dál bojují proti nepořádku vtipně a s nadhledem

Okolí popelnic na směsný komunální odpad často připomíná smetiště. Kromě přeplněných pytlů je pravidelně „zdobí“ i poklady ze sklepů a harampádí z půd. Na vině je nevědomost a částečně i bezohlednost některých lidí. Pražské služby proto pokračují v letní kampani nazvané „Stop nepořádku!“ a připomínají, že ulice není popelnice. „Existuje hned několik jednoduchých řešení. Vtipně a s nadsázkou je představuje naše nové edukativní video,“ přibližuje tiskový mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.
Tvůrci jej pojali velmi osobitě. Herec a moderátor Vašek Matějovský se tentokrát doslova brodí nepořádkem a demonstruje chaos vedle kontejneru v praxi. Nelichotivé statistiky o množství odloženého odpadu mimo nádoby naznačují, kolik lidí mylně věří tomu, že to uklidí popeláři.
Odpad patří do kontejnerů!
Volně odložené pytle plné směsného komunálního odpadu představují černou skládku, za jejíž založení hrozí pokuta až do výše 50.000 Kč. Tomu se dá ale snadno vyhnout. Stačí, aby společenství vlastníků, družstvo, majitel nebo správce objektu upozornili svozovou společnost na nedostatečnou kapacitu nádob. „Požádat o změnu, další popelnice nebo častější svoz je možné v našich zákaznických centrech nebo e-mailem na info@psas.cz,“ radí Komarnický.
Udržovat čistotu kolem popelnic musí každý občan hlavního města sám za sebe. Tohle popeláři v popisu práce nemají, a navíc by to během svozu ani logisticky nezvládli. Pražské služby však veřejnosti vycházejí vstříc a nabízejí možnost objednat si mimořádný úklid.
Kdy využít velkoobjemové kontejnery a sběrné dvory?
Objemný odpad jako nábytek, koberce, matrace, zrcadla, umyvadla, záchodové mísy a podobně nemá na chodnících co dělat. „Pokud rekonstruujete nebo vyklízíte byt, můžete si u nás pronajmout velkoobjemový kontejner nebo využít ty, které zajišťuje a platí město,“ vysvětluje Komarnický a odkazuje na web společnosti psas.cz/odpady, respektive na odpady.mojepraha.eu/vok. Obě možnosti přitom představují vstřícné a dostupné řešení pro všechny generace, jednotlivce i rodiny bez aut.
Bezplatné je odevzdání vybraných druhů odpadu pro obyvatele metropole také na kterémkoli ze sběrných dvorů v Praze. Stačí se prokázat platným občanským průkazem s trvalým pobytem na území města a nepřekročit magistrátem stanovené limity. „V Reuse pointech je pak možné nechat znovupoužitelné věci, které by jinak zbytečně skončily u popelnic,“ uzavírá Komarnický a žádá veřejnost: „Pomozte nám udržet Prahu čistou. Společně to zvládneme.“
Příloha:
|objemný odpad z celé Prahy (v tunách)
|rok
|úklid
|velkoobjemové kontejnery
|sběrné dvory
|2022
|5116
|2046
|35.236
|2023
|5707
|2881
|34.991
|2024
|6076
|3249
|40.169
Zdroj: Pražské služby
