Ulice P. F. Ledvinky v Havlíčkově Brodě je v rekonstrukci

Libor Honzárek (TOP 09), místostarosta Havlíčkova Brodu: „Celý ten proces je poměrně dlouhodobý a dělá se po etapách. Je potřeba sledovat svislé dopravní značení, které se mění podle toho, jak pokračují stavební práce. Pokud řidiči nesměřují do této lokality nebo k zimnímu stadionu, mohou využít ulice Chotěbořská a Dobrovského."
Libor Honzárek (TOP 09), místostarosta Havlíčkova Brodu: „Samozřejmě mohou být problémy ze začátku hokejové sezony, protože vedle stadionu je centrální parkoviště, ale předpokládám, že během podzimních měsíců budou některé ulice už připraveny, tak aby se sem lidé dostali. Případně je možnost využít náhradní parkoviště při ulici Chotěbořská, které je asi o 200m dále.“
Dopravní omezení je naplánováno až do jarních měsíců. Pokud to ale počasí dovolí, mohly by práce skončit i dříve.
Zdroj: POLAR televize Ostrava