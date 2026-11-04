Ulice Sídliště Pražská v Havlíčkově Brodě je v rekonstrukci, platí částečná uzavírka

Libor Honzárek (TOP-09), místostarosta Havlíčkova Brodu: „Je to částečná uzavírka ve směru od okružní křižovatky Chotěbořská, Pražská a Dobrovského směrem na západ k ulici Masarykova. Po obou stranách budou také částečně zavřeny chodníky a na to je třeba dávat pozor. Trvale je uzavřeno i parkoviště na jižní straně ulice. Je to velmi důležitá místní křižovatka, odhaduji, že jsou to tisíce aut, které tam denně projížděly.“
Jedná se o zhruba 160 metrů dlouhý úsek. Omezení se přitom týká nejen řidičů, ale také chodců, kteří musí v některých místech využít náhradní trasu.
Libor Honzárek (TOP-09), místostarosta Havlíčkova Brodu: „Ve směru od západu na východ je průjezdná, tma problém není. Ve druhém směru musí řidiči jet až nahoru po ulici Pražská na Masarykovu, kde se dají doleva směrem na hlavní."
Silnice by opět měla být průjezdná od konce listopadu letošního roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59924.