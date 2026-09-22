Ulice Špitálka v Brně je v rekonstrukci, platí částečná uzavírka

Radka Mistrová, tisková mluvčí Tepláren Brno: „V současné době už jsou trubní práce hotové a budou následovat úpravy povrchů a zásypové práce, aby bylo co nejdřív všechno dokončeno.“
Stavební práce v lokalitě se dotkly také ulic Štěpánské a Stavební. Jedná se o jednu z nejstarších sítí, které měly Teplárny Brno položené.
Radka Mistrová, tisková mluvčí Tepláren Brno: „V současné chvíli je průjezdná od železničního podjezdu ulice směrem k Radlasu jenom jednosměrně. Objízdné trasy v druhém směru jsou vedeny podle dopravního značení. V budoucnu by měla být už zprovozněna ulice Štěpánská jednosměrně. Co ještě probíhá, tak to jsou stavební práce na ulici Mlýnské, ale to už jsou práce developera, které nesouvisí s Teplárnami.“
Objízdná trasa vede od Křenové ulice pod železničním mostem. V opačném směru pak vede trasa po místních komunikacích a řidiči by tak měli sledovat dopravní značení. Omezení provozu by mělo skončit zhruba v polovině října letošního roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59285.