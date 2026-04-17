Ulice Zemkova v brněnských Žabovřeskách je uzavřena

Renata Hermanová, tisková mluví BVAK: „Důvodem těchto stavebních prací je špatný technický stav vodovodu a kanalizace. Už se zde vyskytovalo značné množství havárií. Vodovod je z roku 1930 - 1939 a kanalizace je pak z roku 1935. Vodovod měníme na vodovod o průměru 100mm z tvárné litiny v celkové délce asi 100m.“
Dopravní omezení se dotkne také chodců, pro které platí obchůzné trasy. Komunikace po skončení rekonstrukce dostane nový povrch, stejně tak i chodníky.
Renata Hermanová dodává: „Je tam důležité zmínit také to, že se zde vyskytuje stará alej. Zde nedojde k žádnému zásahu do této vegetace. Protože se zde nachází staré inženýrské sítě, tak některé práce musí být prováděny ručně.“
Hotovo by mělo být na konci letošního roku. Celkově pak rekonstrukce vyjde na 17,6 milionu korun.
Zdroj: POLAR televize Ostrava