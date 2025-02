Ulice Žukovova v Ústí nad Labem se dočká rozsáhlé opravy, jízda zde je už nebezpečná, dejte pozor

Michal Mohr (SPD), náměstek primátora Ústí nad Labem: "Jsme si vědomi situace, která je v Žukovově ulici a nevyhovující. Kdy vlastně ten asfalt nám v té horní části je roleta. Ve spodní části to taky není kvalitní."

Rekonstrukce bude vyžadovat nejen nový povrch, ale i úpravu podloží.

Michal Mohr (SPD), náměstek primátora Ústí nad Labem: "Ta oprava by měla být celková, včetně chodníků. Pro nás v tuhle chvíli bude nejdůležitější, kdy už to stavební povolení bude kompletně vyřízené, aby mohlo následně se vysoutěžit firma, která to bude dělat. A ve chvíli, kdy to bude vysoutěžené, budeme chtít, aby se to udělalo co nejdřív."

Je třeba upozornit, že zde není dostatečné dopravní značení, které by na tento nebezpečný stav upozorňovalo. Jízda v této ulici vyžaduje opravdu velkou opatrnost, jinak může dojít k poškození vozu.

Jan Veselý, mechanik, AMS autoservis, s. r. o.: "Může dojít k poškození pneumatiky, v nejhorším případě může dojít k poškození disků. Když dojde k poškození disků, může být rozhozená geometrie řízení vozidla a může dojít k poškození ramena a následně tlumičů a tak dále.

Opravy by měly probíhat již tento rok. Také dojde postupně k celé uzavírce ulice. Termíny budou k dispozici na stránkách města, ale také na sociálních sítích.

Michal Mohr (SPD), náměstek primátora Ústí nad Labem: "Do té doby, než se ta silnice zcela opraví, tak bych byl rád, kdyby se tam jezdilo opatrně s ohledem na stav té silnice, aby tomu řidiči přizpůsobili rychlost."

Zdroj: POLAR televize Ostrava