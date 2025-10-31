Ultima Markets a Inter Milán posouvají své partnerství z obrazovky až na stadion

Autor:
  9:15
Milán 31. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Ultima Markets oslavila své regionální partnerství pro Asii s fotbalovým klubem Inter Milán, a to přímo v srdci Milána. To, co začalo online, ožilo ve skutečném světě, kde se vášeň, výkon a odhodlání spojily v oslavě společného úsilí o dokonalost.

Na akci, která se konala v sídle klubu Inter Milán, se potkalo vedení obou značek při soukromé prohlídce historických pokojů a pokojů s trofejemi a během oficiálního slavnostního podpisu v mediální místnosti. Oslavy vyvrcholily na stadionu Stadio Giuseppe Meazza, kde hosté sledovali utkání série A mezi Interem a klubem Fiorentina.

„Stát na místě, kde fotbalové legendy psaly historii, nám připomíná, že velikost nikdy není náhoda. Je výsledkem disciplíny, vize a jednoty," uvedl Jean-Philippe Mota, člen představenstva společnosti Ultima Markets. „Právě tyto hodnoty definují, jak přistupujeme k našim obchodníkům a jak utváříme naši značku."

Partnerství bylo oznámeno 29. srpna 2025 a dále se rozvíjí díky společným hodnotám: integritě, přesnosti a ambicím. Stalo se také inspirací pro kampaň Cesta šampiona, což je nejnovější projekt společnosti Ultima Markets, který oslavuje odolnost a úspěchy v obchodování pohledem světa sportu.

Milánská oslava následovala po dalším klíčovém milníku společnosti Ultima Markets. Britská entita Ultima Markets UK Limited nedávno získala autorizaci od britského úřadu Financial Conduct Authority (FCA). Tento úspěch zdůraznil závazek společnosti k transparentnosti, důvěryhodnosti a mezinárodní reputaci.

Firmy Ultima Markets a Inter Milán dokázaly jak na obrazovce, tak na stadionu, že skuteční šampioni podávají výkon všude tam, kam je vede ambice.

O společnosti Ultima Markets

Ultima Markets je licencovaný, oceněný multi-asset broker, který nabízí přístup k více než 250 rozdílovým smlouvám (CFD) v oblasti devíz, komodit, indexů a akcií. Společnost byla nedávno oceněna titulem Nejpokročilejší multi-asset obchodní platforma v Evropě 2025 a je prvním CFD brokerem, který se připojil k iniciativě Global Compact pod záštitou Organizace spojených národů.

CFD jsou složité nástroje a obchodování s nimi s sebou nese vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. Před obchodováním se ujistěte, že plně rozumíte všem rizikům.

O klubu Inter Milán

Inter Milán, který byl založen v roce 1908, je jedním z nejvýznamnějších evropských fotbalových klubů. Je známý svou bohatou historií, ikonickými černo-modrými barvami a dědictvím domácích i mezinárodních úspěchů. Klub Inter Milán má fanouškovskou základnu, kterou tvoří více než 530 milionů lidí po celém světě, a díky dlouhodobým vynikajícím fotbalovým výsledkům rozšiřuje nadále svou přítomnost v klíčových regionech po celém světě.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809963/Photo_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809962/Photo_2__1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2757937/5586715/NEW_On_white_01_Logo.jpg 

KONTAKT: Gwen: gwen.yang@ultimamarkets.com

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Na brněnském festivalu v roce 2026 zazní kompletní operní dílo Leoše Janáčka

Na Mezinárodním festivalu Janáček Brno v roce 2026 zazní kompletní operní dílo Leoše Janáčka, od raných kompozic až po vrcholné opusy. Desátý ročník...

31. října 2025  11:11,  aktualizováno  11:11

Odvoz kadmiových kalů z Vikantic se zpozdí kvůli čekání na povoleni

Odvoz více než tisíce tun nebezpečných kadmiových kalů ze skladu ve Vikanticích na Jesenicku, který společnost AHV ekologický servis zahájila v květnu, nabral...

31. října 2025  11:06,  aktualizováno  11:06

Východočeské divadlo uvede Klimáčkovu hru o seniorkách na sociálních sítích

Východočeské divadlo v Pardubicích připravuje na 10. listopadu premiéru hry Influencerky od slovenského dramatika Viliama Klimáčka. Inscenace o seniorkách na...

31. října 2025  11:03,  aktualizováno  11:03

Blízcí Hany Maciuchové na kulatiny nezapomněli. Oslaví je s fanoušky v divadle

Hana Maciuchová, rodačka ze Šternberka, zanechala nesmazatelnou stopu nejen v českém divadle, filmu a televizi, ale také v rodném kraji. Moravské divadlo Olomouc (MDO) zve společně s její rodinou na...

31. října 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Medici si vyzkoušeli práci praktika. Po škole ji mají jako druhou volbu

Podobnou praxi absolvoval už před třemi lety a teď si chtěl práci v ordinaci praktického lékaře zopakovat. Marek Teleky se proto přihlásil do projektu Praktikem na zkoušku, který druhým rokem...

31. října 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Sídliště Petrovice

Chodník, na který se nesmí?

vydáno 31. října 2025  12:29

Segway Powersports odhaluje na veletrhu EICMA 2025 novou generaci terénních vozidel, která propojují výkon s inteligencí

31. října 2025  12:16

Ambasadorem českobudějovického olympijského festivalu bude hokejista Voráček

Ambasadorem olympijského festivalu, který se uskuteční v únoru v Českých Budějovicích, bude hokejista Jakub Voráček. Bývalý útočník Philadephia Flyers se stane...

31. října 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Průzkum: Hotovost jako jistota i nutnost. Polovina Čechů se bez ní neobejde

31. října 2025  12:12

Na světové výstavě oficiálně skončil policejní dohled

31. října 2025  12:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hledač našel v Orlických horách množství munice, patrně patřila wehrmachtu

Na starou munici narazil v úterý v Bartošovicích v Orlických horách na Rychnovsku detektorář se synem. Přivolali policii, hlídka pak rozhodla povolat pyrotechnika, který na místě pracoval dva dny. S...

31. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Při nabíjení elektrokoloběžky začala hořet garáž. Škoda činí 1,5 milionu

Čtyři jednotky hasičů bojovaly v noci na pátek s požárem garáže u rodinného domu ve Starém Plzenci u Plzně. Kromě garáže plameny poškodily i dvě auta a motorky. Hasiči předběžně vyčíslili škodu na...

31. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.