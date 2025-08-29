Ultima Markets se stává oficiálním partnerem Interu Milán v Asii

• Významná spolupráce nabídne originální obsah inspirovaný fotbalem, který osloví fanoušky i obchodníky po celé Asii.
Společnost Ultima Markets, oceňovaný poskytovatel služeb v oblasti obchodování s CFD, oznámila svou novou roli oficiálního regionálního partnera fotbalového klubu FC Internazionale Milano (Inter) v Asii . Toto strategické spojenectví spojuje dva lídry ve svých oborech se sdílenými globálními hodnotami a přináší zážitky, které propojují vášeň pro fotbal s posilováním znalostí v oblasti obchodování.
Když se spojí svět financí a fotbalu
Příběh úspěchu klubu FC Internazionale Milano zahrnuje 20 ligových titulů, tři trofeje Ligy mistrů UEFA a historické treble z roku 2010. Klub tak zosobňuje vítězný přístup založený na vrcholové úrovni, disciplíně a výkonu. Stejné principy uplatňuje ve finančním sektoru i Ultima Markets, která obchodníkům poskytuje podporu prostřednictvím inteligentní infrastruktury, tržních analýz a transparentní asistence. Toto partnerství odráží společný závazek k inovacím a zapojení fanoušků i klientů a přináší projekty a zážitky, které oslovují rostoucí globální publikum.
Toto partnerství představuje klíčový pilíř globální expanze společnosti Ultima Markets. Spojuje značku nejen s celosvětovou fanouškovskou základnou Interu, ale také s rostoucí komunitou obchodníků, které spojuje vášeň pro fotbal.
Strategický ředitel společnosti Ultima Markets Gareth Derbyshire uvedl: „Fotbal inspiruje miliony lidí svou oddaností, týmovou hrou i přesností. Tyto hodnoty sdílíme i v Ultima Markets a řídíme se jimi při každodenní podpoře obchodníků. Naše spolupráce s Interem Milán jde nad rámec pouhé prezentace značky – vytváří smysluplná propojení, která přibližují fanoušky jak hře samotné, tak i finančnímu vzdělávání a posílení jejich možností."
Giorgio Ricci, ředitel pro příjmy klubu FC Internazionale Milano, prohlásil: „Ultima Markets ztělesňuje pokrokového a ambiciózního ducha, který odráží hodnoty našeho klubu. Toto partnerství představuje důležitý krok k dalšímu posílení naší přítomnosti v Asii, kde patříme k nejpodporovanějším klubům s fanouškovskou základnou čítající více než 295 milionů lidí. Díky této dohodě budeme moci zapojit naše fanoušky prostřednictvím inovativních a dynamických iniciativ."
Otevírání příležitostí pro fanoušky i obchodníky
V rámci tohoto víceletého partnerství představí Ultima Markets společný značkový obsah, digitální aktivity a vzdělávací iniciativy zaměřené na rychle rostoucí finanční a sportovní komunity v Asii.
Sledujte sociální sítě Ultima Markets – Facebook, X, Instagram, LinkedIn a YouTube – a mějte přehled o nejnovějších aktualitách k partnerství Ultima Markets a Interu Milán.
O společnosti Ultima Markets
Ultima Markets je licencovaný, oceňovaný broker s více aktivy, který nabízí přístup k více než 250 CFD instrumentům zahrnujícím forex, komodity, indexy a akcie. Nedávno získala ocenění „Nejpokročilejší multiaktivní obchodní platforma Evropy 2025" a stala se prvním CFD brokerem, který se připojil k iniciativě OSN United Nations Global Compact.
CFD jsou složité nástroje nesoucí vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku finanční páky. Před zahájením obchodování se ujistěte, že plně rozumíte všem rizikům.
O klubu Inter
FC Internazionale Milano (Inter), založený v roce 1908, patří mezi nejslavnější evropské fotbalové kluby. Je proslulý svou bohatou historií, ikonickými černomodrými barvami a tradicí domácích i mezinárodních úspěchů. Klub má po celém světě více než 530 milionů fanoušků a díky své tradici špičkové úrovně dál posiluje svou přítomnost na klíčových světových trzích.
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2757937/NEW_On_white_01_Logo.jpg
Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/2759206/Annuncio_partner_Comunicato_Stampa_UltimaMarkets.jpg
Kontakt pro média: Gwen Yang, gwen.yang@ultimamarkets.com