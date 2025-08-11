Ultima Markets získala licenci FCA pro expanzi do Spojeného království

Spojené království představuje významné světové finanční centrum, kde v roce 2024 působilo podle odhadů 19 milionů aktivních obchodníků, přičemž jejich počet nadále stoupá. Regulační orgán FCA je široce respektován pro své vysoké standardy transparentnosti a ochrany spotřebitele, díky čemuž je jeho regulační licence jednou z nejpřísnějších a nejprestižnějších v oboru.
„Tento krok nás naplňuje velkou hrdostí," uvedl mluvčí Ultima Markets Gareth Derbyshire. „Získání licence od FCA odráží naše dlouhodobé závazky vůči Spojenému království a jeho regulačním standardům. Jasně tím vyjadřujeme, co od nás mohou britští obchodníci očekávat: transparentnost, poctivost a jasné zaměření na kvalitu jejich obchodování."
Od roku 2026 Ultima Markets plánuje zahájit spolupráci s klienty ze Spojeného království. Chystá spuštění lokalizované nabídky, která bude zahrnovat dedikovaný web, vylepšené systémy pro zajištění souladu s předpisy a funkce platformy přizpůsobené standardům FCA. „Děláme vše pro to, abychom plně splnili očekávání," dodal Derbyshire. „To znamená víc než jen formální splnění požadavků. Naše produkty, vzdělávání a podpora jsou vytvářeny přímo pro britské obchodníky.
Britští obchodníci se mohou těšit na přístup k plné nabídce CFD instrumentů od Ultima Markets, včetně forexu, indexů, komodit a akcií, obchodovaných na předních platformách jako MetaTrader 4 (MT4). Prostřednictvím Trading Academy Ultima Markets budou obchodníci všech úrovní mít možnost rozvíjet praktické dovednosti a finanční gramotnost, aby mohli lépe dosahovat svých obchodních cílů.
Společnost Ultima Markets, založená v roce 2016, je pod dohledem regulačního orgánu Financial Services Commission na Mauriciu a je oceňována za rychlou realizaci příkazů, vysokou likviditu a pestrou nabídku obchodních nástrojů.
Ultima Markets je také prvním brokerem CFD, který se připojil k iniciativě United Nations Global Compact, začleňující do své činnosti odpovědné podnikatelské praktiky a podporující vzdělávání v oblasti udržitelnosti prostřednictvím své nadace Ultima Impact Foundation.
O společnosti Ultima Markets
Ultima Markets je licencovaný, oceňovaný broker s více aktivy, který nabízí přístup k více než 250 CFD instrumentům zahrnujícím forex, komodity, indexy a akcie. Nedávno získala ocenění „Nejpokročilejší multiaktivní obchodní platforma Evropy 2025" a stala se prvním CFD brokerem, který se připojil k iniciativě OSN United Nations Global Compact.
