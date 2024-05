Ultra-cyklistka Kateřina Rusá v dresu Slavia pojišťovny dál inspiruje: více než 1000 km za 26 hodin 37 minut na trase Krále 50. rovnoběžky

Kateřina Rusá se pohybovala tam a zpět převážně po trase 1. etapy unikátního závodu Slavia pojišťovna Sport Teamu „Král 50. rovnoběžky“ určeného pro veřejnost, tedy mezi Chebem a Opavou. Na start si ovšem do Chebu dojela z Prahy a do hlavního města se z cílového místa v Opavě posléze na kole vrátila. „Přejezd Českou republikou napříč jsem ještě nikdy neabsolvovala a lákala mě i příležitost projet si místa, kde jsem na kole zatím nebyla, hlavně Cheb a okolí,“ říká Kateřina Rusá. Před závodem nečekala problémy se vzdáleností, nicméně se trochu obávala nedostatku spánku. „K hlavní trase z Chebu do Opavy jsem ale měla respekt, tolik pětistovek v kuse za sebou zase nemám. Nehledě na to, že když plánuji trasu sama, můžu si ji přizpůsobit terénu. Tady je ale striktně dáno, že je nutné pohybovat se po padesáté rovnoběžce, jen s mírnými odchylkami. Takže to je docela pestré, na trase jsou dlouhé roviny, sjezdy i výživné kopce,“ vysvětluje. „Uvědomila jsem si, jak rozmanitou máme krajinu.“

Kromě minima spánku prověřil „morál“ závodnice velmi silný protivítr, před kterým meteorologové vydali výstrahu a který v době její jízdy zejména na Moravě dosahoval až 20m/s tj. 70 km/hod. „Vítr mě hodně zdržoval, ale o tom, že bych vzdala, nemohla být řeč.“ Celkem Kateřina Rusá absolvovala úctyhodných 1102 kilometrů na trase Praha – Cheb – Branišov – Nižbor – Kouřim – Moravany – Šumperk – Opava – Praha.

Letos se koná již 5. ročník „Krále 50. rovnoběžky“, akce je určena pro širokou veřejnost. Přesně stanovené průjezdné body mezi Chebem a Opavou (nebo obráceně) je nutné zdokumentovat, zajímavé ceny získají všichni účastníci. Ti mohou vyrazit na trať v libovolném termínu, dokonce se střídat ve dvojici kdy jeden šlape a druhý řídí doprovodné vozidlo nebo se k jednotlivým úsekům vracet podle svých časových možností v rozmezí několika dnů, týdnů i měsíců. „Z toho je jasné, že primární není výsledný čas, ale to, aby se lidé hýbali a něco zažili,“ uvádí podnikatel Pavel Sehnal, majitel Slavia pojišťovny a kapitán Slavia pojišťovna Sport Teamu. Sám jako první cyklista zdolal loni i druhou etapu závodu z Chebu do Trevíru (přes Scheslitz – Arnstein – Aschaffengurg – Oesterich-Winkel – Bausendorf). Na sportovce, který ujede obě etapy naráz, pořadatelé ještě čekají. „Závod má stále větší oblibu, a tak věříme, že se letos někdo hecne a pojede to celé. Třeba právě Katka Rusá,“ usmívá se Pavel Sehnal. Výzva platí pro každého, včetně zástupců médií. Protáhněte kolo důkladným servisem a vydejte se na cestu. Zajímavé ceny vedle čestného titulu Krále 50. rovnoběžky jsou připraveny pro všechny účastníky – nechybí vstup do Aquapalace, sportovní vybavení nebo poukázky na sportovní zboží.

Slavia pojišťovna prostřednictvím Sport Teamu vedle profesionálního sportu podporuje i amatérský. Kromě Krále 50. rovnoběžky pokračuje (do 31. 5.) projekt „Král Jizerských hor“, určený také široké veřejnosti. V zimní sezóně Slavia pojišťovna Sport Team výrazně rozšířil podporu běžeckých tratí v Jizerských, Krušných i Orlických horách a Krkonoších. „Považujeme za důležité inspirovat k pohybu a zdravému životnímu stylu co nejvíce lidí,“ konstatuje Pavel Sehnal.

