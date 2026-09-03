Ultratenká stejnosměrná nabíječka EVB o výkonu 150 kW získala designové ceny iF a Red Dot za rok 2026

Autor:
  8:44
Sledovat Metro na Googlu
Wen-čou (Čína) 3. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost EVB, poskytovatel infrastruktury a řešení pro nabíjení elektromobilů, oznámila, že její ultratenká stejnosměrná nabíječka elektromobilů BUDC s dvojím konektorem získala ocenění iF DESIGN AWARD 2026 a Red Dot Award: Product Design 2026. Tato ocenění zdůrazňují kombinaci průmyslového designu, technických parametrů a užitné hodnoty tohoto produktu.

S celkovým výkonem 150 kW a tloušťkou těla přibližně 100 mm řeší model BUDC běžný problém evropských projektů rychlého nabíjení stejnosměrným proudem: instalaci vysoce výkonných zařízení v omezeném prostoru. Jeho plochá konstrukce umožňuje nástěnnou i zapuštěnou instalaci v městských ulicích, na parkovištích, v autobusových a nákladních depech a v areálech vozových parků.

Zařízení BUDC lze konfigurovat se dvěma konektory CCS2 a je vybaveno krytem s krytím IP65 pro venkovní instalace. Jeden konektor může dodávat až 150 kW, zatímco inteligentní alokace výkonu rozděluje dostupný výkon v případě, že se nabíjejí současně dvě vozidla. Jeho systém kapalinového chlazení a samostatně vyměnitelné střídavé, stejnosměrné a řídicí moduly zjednodušují údržbu a zajišťují spolehlivý provoz.

„Získání ocenění iF DESIGN AWARD i Red Dot Award potvrzuje, že nabíjecí infrastruktura může dosahovat vynikajícího výkonu, aniž by narušovala prostory, ve kterých je instalována," uvedl Jundan Wang, generální ředitel společnosti EVB. „Systém BUDC byl vyvinut s cílem pomoci provozovatelům nabíjecích stanic a zákazníkům s vozovými parky efektivněji využívat omezený prostor a zároveň poskytovat spolehlivý a intuitivní zážitek z nabíjení."

Řešení společnosti EVB pro stejnosměrné nabíjení elektromobilů jsou součástí širšího portfolia, které sahá od střídavých nabíječek o výkonu 3,7 kW až po megawattové nabíjecí systémy o výkonu 2 000 kW. V rámci svého evropského portfolia nabízí společnost EVB modely a konfigurace s označením CE a certifikací TÜV, stejně jako podporu protokolů OCPP 1.6J/2.0.1 a ISO 15118 Plug & Charge. V závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci projektu může společnost EVB také poskytovat měření v souladu se směrnicí o měřících přístrojích (MID), platby kreditními nebo debetními kartami a možnosti bezkontaktních plateb pro evropské provozovatele dobíjecích stanic a veřejné dobíjecí sítě.

O společnosti EVB

EVB je poskytovatel infrastruktury pro dobíjení elektromobilů a dceřiná společnost BENY New Energy, podniku zabývajícího se obnovitelnou energií, který byl založen v roce 2011. Díky výrobním závodům v Číně a pobočce v Německu podporuje EVB partnery a projekty ve východní, jihovýchodní, západní a jižní Evropě. Společnost realizovala více než 25 000 projektů ve více než 100 zemích a regionech.

 

Kontakt pro média

Wayne Li

Marketingový manažer

E-mail: info@evb.com

Tel.: +86 17607988287

BUDC

https://www.evb.com/product-item/dc-ultra-thin-dual-gun-charger-150kw/ 

Řešení pro nabíjení elektromobilů stejnosměrným proudem

https://www.evb.com/by-charging-type/evb-dc-ev-charging-solutions/ 

EVB

https://www.evb.com/corporate-profile/

BENY New Energy

https://www.beny.com/

 

 

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

Obyčejná dodávka přijede prázdná, za pár týdnů odjíždí jako luxusní domov na kolech

Zvenku nenápadná dodávka, uvnitř kompletní zázemí pro cestování. Obytné vozy...

Ráno jsme viděli bílou dodávku. Za několik týdnů z ní bude plnohodnotný domov se sprchou, kuchyní, postelí i topením. Vypravili jsme se do výrobního závodu společnosti FullVans v Terešově na...

Technologie pro člověka. NCP4.0 a partneři: na MSV 2026 roboty, AI i chytré auto

3. září 2026  8:45

Ultratenká stejnosměrná nabíječka EVB o výkonu 150 kW získala designové ceny iF a Red Dot za rok 2026

3. září 2026  8:44

Muzeum v Chotěboři je našlapané moderní technikou. Jako v Dubaji, srovnávají lidé

Po sedmi letech má Chotěboř znovu své městské muzeum. Vybudováno bylo v...

„Už jsi byl někdy v Muzeu budoucnosti v Dubaji? Ne? Tak už tam ani nejezdi, všechno máš tady.“ Tak spolu hovořili dva hosté středečního otevření nového městského muzea v Chotěboři. To je nyní díky...

3. září 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Představitelé odvětví nastínili budoucnost energetické nezávislosti evropských podniků na panelové diskusi časopisu The Economist před veletrhem IFA 2026

3. září 2026  8:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Značkaři Pražských služeb pracují často jen pár metrů od projíždějících vozidel

3. září 2026

Praha chystá páté metro. Spojí smíchovské nádraží, Pankrác i Letňany

Čelní stěna na konci budovaného úseku, v budoucnu zde budou pokračovat směr...

Z Bohdalce na nákladové nádraží Žižkov za 3,5 minuty. Přesně tak dlouho by měla trvat cesta metrem E, které má v budoucnu propojit smíchovské nádraží a zatím neexistující Terminál Sever. Rada města...

3. září 2026  7:52

InfraHex: první česká technologie v historii NATO DIANA Mission Track

3. září 2026  7:51

Komunální volby 2026 se blíží: Kolik bere starosta a jak probíhá jeho volba

Průběh voleb

Občané na podzim roku 2026 v komunálních volbách vyberou nová složení zastupitelstev ve všech obcích Česka. Nepřímo tak rozhodnou i o obsazení postu starosty. Co starostové smějí a nesmějí, jak volba...

3. září 2026  7:41

První propuštěný z doživotí? Soud rozhodne o žádosti trojnásobného vraha Hejny

Doživotně odsouzený Jaroslav Hejna u soudu v roce 2005

Doživotně odsouzený trojnásobný vrah Jaroslav Hejna znovu žádá o podmínečné propuštění. O jeho žádosti bude dnes dopoledne rozhodovat Okresní soud v Šumperku. Pokud by Hejna uspěl, stal by se prvním...

3. září 2026  7:32

Netopýří noc na hradě

ilustrační snímek

Na netradiční zážitek láká v sobotu hrad Valdštejn.

3. září 2026  7:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Provoz na D1 u Vyškova byl po noční nehodě obnoven

ilustrační snímek

Provoz na D1 u Vyškova byl po noční nehodě kolem 4:45 obnoven. Policie už dopravu neodklání, kolona, která se v místě vytvořila, se bude rozjíždět. ČTK o tom...

3. září 2026  5:17,  aktualizováno  5:17

V rezervaci vznikne bezbariérový povalový chodník

Zpráva z vašeho okresu

Národní park České Švýcarsko bude vstřícnější vůči handicapovaným návštěvníkům. U osady Mezní Louka plánuje správa rezervace bezbariérový povalový chodník dlouhý zhruba 700 metrů.

3. září 2026  6:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.