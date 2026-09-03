Ultratenká stejnosměrná nabíječka EVB o výkonu 150 kW získala designové ceny iF a Red Dot za rok 2026

S celkovým výkonem 150 kW a tloušťkou těla přibližně 100 mm řeší model BUDC běžný problém evropských projektů rychlého nabíjení stejnosměrným proudem: instalaci vysoce výkonných zařízení v omezeném prostoru. Jeho plochá konstrukce umožňuje nástěnnou i zapuštěnou instalaci v městských ulicích, na parkovištích, v autobusových a nákladních depech a v areálech vozových parků.
Zařízení BUDC lze konfigurovat se dvěma konektory CCS2 a je vybaveno krytem s krytím IP65 pro venkovní instalace. Jeden konektor může dodávat až 150 kW, zatímco inteligentní alokace výkonu rozděluje dostupný výkon v případě, že se nabíjejí současně dvě vozidla. Jeho systém kapalinového chlazení a samostatně vyměnitelné střídavé, stejnosměrné a řídicí moduly zjednodušují údržbu a zajišťují spolehlivý provoz.
„Získání ocenění iF DESIGN AWARD i Red Dot Award potvrzuje, že nabíjecí infrastruktura může dosahovat vynikajícího výkonu, aniž by narušovala prostory, ve kterých je instalována," uvedl Jundan Wang, generální ředitel společnosti EVB. „Systém BUDC byl vyvinut s cílem pomoci provozovatelům nabíjecích stanic a zákazníkům s vozovými parky efektivněji využívat omezený prostor a zároveň poskytovat spolehlivý a intuitivní zážitek z nabíjení."
Řešení společnosti EVB pro stejnosměrné nabíjení elektromobilů jsou součástí širšího portfolia, které sahá od střídavých nabíječek o výkonu 3,7 kW až po megawattové nabíjecí systémy o výkonu 2 000 kW. V rámci svého evropského portfolia nabízí společnost EVB modely a konfigurace s označením CE a certifikací TÜV, stejně jako podporu protokolů OCPP 1.6J/2.0.1 a ISO 15118 Plug & Charge. V závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci projektu může společnost EVB také poskytovat měření v souladu se směrnicí o měřících přístrojích (MID), platby kreditními nebo debetními kartami a možnosti bezkontaktních plateb pro evropské provozovatele dobíjecích stanic a veřejné dobíjecí sítě.
O společnosti EVB
EVB je poskytovatel infrastruktury pro dobíjení elektromobilů a dceřiná společnost BENY New Energy, podniku zabývajícího se obnovitelnou energií, který byl založen v roce 2011. Díky výrobním závodům v Číně a pobočce v Německu podporuje EVB partnery a projekty ve východní, jihovýchodní, západní a jižní Evropě. Společnost realizovala více než 25 000 projektů ve více než 100 zemích a regionech.
Kontakt pro média
Wayne Li
Marketingový manažer
E-mail: info@evb.com
Tel.: +86 17607988287
BUDC
https://www.evb.com/product-item/dc-ultra-thin-dual-gun-charger-150kw/
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