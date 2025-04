umdasch The Store Makers rozšířila kapacity své pobočky v Litomyšli

Slavnostní akt v roce 2023 znamenal důležitý milník v historii české pobočky umdasch The Store Makers. Původně byla založena jako společnost Story Design, od roku 2015 je součástí divize shopfitting skupiny Umdasch Group. Zhruba 10 let po akvizici se tato pobočka, zabývající se výrobou ze dřeva, kovu a plastu, etablovala jako silný partner pro známé mezinárodní zákazníky s multiplikačními koncepty prodejen. Některé z nich zahrnují stovky prodejen po celé Evropě.

Výrobní plocha se rozšířila o celkem 5000 m2, čímž se zdvojnásobila výroba dřeva. "Kombinace nově vytvořených prostor a moderních strojů s vyšším stupněm automatizace bude mít velmi pozitivní dopad na naši výrobní kapacitu, “ říká Tomáš Nadrchal, generální ředitel litomyšlského závodu.

Ladislav Lána, generální ředitel pro obchod litomyšlského závodu, dodává: "Po rozšíření budeme schopni optimalizovat naše dodací lhůty, a ještě lépe a rychleji zvládat velké celoevropské projekty. “

Kromě toho přibyl nový expediční sklad, nové společenské prostory pro zaměstnance a nové kancelářské prostory, které vytvářejí modernizované pracovní prostředí. Společnost v českém závodě vytvořila přibližně 30 nových pracovních míst, tím se blíží k celkovému počtu 260 zaměstnanců. Díky tomu patří k jednomu z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu. Součástí stavebního projektu jsou také opatření v oblasti udržitelnosti, která podporují cíl skupiny Umdasch dosáhnout do roku 2040 nulových čistých emisí skleníkových plynů.

Oficiální otevření nových prostor se uskutečnilo 23. dubna 2025 v Litomyšli za účasti zástupců rodiny majitelů, představenstva Umdasch Group AG a vedení společnosti umdasch The Store Makers. Investice je pro společnost umdasch The Store Makers důležitá v mnoha ohledech, jak ve svém úvodním projevu vysvětlil generální ředitel Silvio Kirchmair: "Rozšířením výrobních kapacit dále posilujeme naši pozici mezi předními firmami v oblasti vybavení obchodů na evropském trhu. Výroba ve střední Evropě nás na jedné straně činí flexibilnějšími, na druhé straně je to závazek vůči Evropě jako místu podnikání a vůči vytváření lokálních hodnot."

V sobotu 17. května 2025 zve umdasch The Store Makers návštěvníky na den otevřených dveří v Litomyšli s pestrým programem pro celou rodinu.

