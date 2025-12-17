Umělá inteligence hledající pravdu vytváří největší encyklopedický portál na světě – šesttisíckrát větší než Wikipedia

  11:19
Fontainebleau (Francie), Singapur, San Francisco (USA) 17. prosince 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Univerzita INSEAD, The Business School for the World, dnes oznámila spuštění největšího encyklopedického portálu na světě s názvem Botipedia.

Encyklopedie ušly od svého vzniku dlouhou cestu – od tištěných vydání v 19. století přes CD-ROMy v 90. letech až po dnešní online Wikipedii, na které se podílí široká veřejnost. Jaký je další stupeň jejich vývoje?

Botipedia funguje na bázi vlastní umělé inteligence a pomocí stovek algoritmů napodobuje práci nesčetného množství lidí, kteří vytvářejí hesla pro Wikipedii. Každý článek je zpracován pomocí technologie Dynamic Multi-method Generation (DMG) a vychází z jedinečných datových souborů, které tvoří rozsáhlá kurátorská knihovna archivů a satelitních zdrojů poskytujících vysoce kvalitní a ověřitelné údaje. Botipedia přímo cituje spolehlivé zdroje nebo vytváří zcela originální obsah pomocí technik generování přirozeného jazyka, které jsou navrženy tak, aby se zabránilo halucinacím nebo inherentním zkreslením.

Pro Botipedií není žádné téma, událost, jazyk ani geografická oblast příliš obskurní na vlastní článek. Zatímco Wikipedia obsahuje přibližně 64 milionů článků v angličtině, Botipedia generuje přes „400 miliard" záznamů ve více než 100 jazycích.

Cílem Botipedie je poskytnout rovný přístup k informacím pro všechny, ať už mluví jakýmkoli jazykem," říká Phil Parker, profesor managementu na INSEAD, tvůrce Botipedie a držitel jednoho z průkopnických patentů v oblasti generativní AI. „Zaměřujeme se na obsah založený na datech a zdrojích s plně ověřeným původem, který uživatelům umožňuje nahlížet na danou věc z co nejvíce úhlů, nikoli pouze z pohledu jednoho potenciálně zaujatého zdroje.

Technologie Botipedie se neomezuje na velké jazykové modely (LLM) nebo podobné generativní metody. Naopak, každá forma výstupu využívá vlastní přizpůsobenou metodu. Například texty nebo tabulky týkající se počasí jsou generovány pro všechny možné zeměpisné šířky a délky pomocí geoprostorových metod. Tento přístup má tu výhodu, že dramaticky zvyšuje jak množství, tak přesnost dostupného obsahu.

Botipedia umožňuje uživatelům rychleji najít materiály potřebné k vytvoření nových nebo aktualizovaných článků, zejména v jazycích, které jinde nejsou dostatečně zastoupeny. Například na Wikipedii je sedm milionů článků v angličtině, ale pouze 40.000 ve svahilštině. Svahilsky mluvícím uživatelům tak zůstává nepřístupných více než 99 % obsahu Wikipedie. Další výhodou technologie DMG, kterou využívá Botipedia, je větší udržitelnost a schopnost pracovat s mnohem menším výpočetním výkonem než modely náročné na GPU, jako je ChatGPT.

„Botipedia je jednou z mnoha iniciativ Institutu pro lidskou a strojovou inteligenci (HUMII), který zakládáme na INSEAD," říká Lily Fangová, děkanka pro výzkum a inovace na INSEAD. „Tato praktická aplikace vychází z duševního vlastnictví INSEAD a pomáhá lidem činit lepší rozhodnutí díky znalostem podporovaným technologiemi. Naším cílem jsou technologie, které zvyšují kvalitu a smysl naší práce a života, aby tak i v éře inteligence zůstala zachována lidská hodnota a nezávislost."

Botipedia byla spuštěna v rámci INSEAD AI Forum v Singapuru a v současné době je přístupná pouze na pozvání. Brzy bude zpřístupněna také veřejnosti. O přístup můžete požádat na tomto odkaze. Ukázkové video najdete zde.

