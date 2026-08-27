Umělá inteligence, roboti a světové špičky stomatologie míří do Prahy

Bude o léčbě pacienta spolurozhodovat umělá inteligence? Jak přesná může být roboticky asistovaná implantologie? A kde končí možnosti technologií a začíná odpovědnost lékaře?Právě tyto otázky budou v Praze diskutovat přední světoví odborníci.
Na kongres je již registrováno 5483 účastníků ze 121 zemí. Do odborného programu bylo přijato 1293 abstraktů ze 76 zemí, vystoupí 97 pozvaných řečníků a program nabídne více než 100 hodin odborných přednášek. Součástí bude také rozsáhlá výstava nejnovějších dentálních technologií a materiálů.
AI a robotika už nejsou budoucností
Významnou část programu obsadí umělá inteligence v diagnostice a klinickém rozhodování. Odborníci představí její využití například při rozpoznávání zubního kazu, endodontických onemocnění nebo úbytku kosti při parodontitidě. Diskutovat se bude také o limitech AI, bezpečnosti a odpovědnosti za klinická rozhodnutí.
Pozornost bude věnována rovněž roboticky asistované implantologii, která usiluje o přesnost v řádu zlomků milimetru. Kongres tak nebude pouze debatou o stomatologii roku 2035 –představí technologie, které do klinické praxe vstupují už dnes.
Mezi pozvanými řečníky jsou světově uznávané osobnosti, například Niklaus Lang, SyngcukKim, Falk Schwendicke, Daniel Edelhoff, Domenico Ricucci, Katrin Bekes, Nicola Scotti,Ricardo Mitrani nebo James Chow.
„Nechceme v Praze předvádět science fiction. Chceme ukázat, co už dnes vstupuje do ordinací a jak tyto technologie využít tak, aby zvyšovaly bezpečnost pacientů, nikoliv rizika. Umělá inteligence zubního lékaře nenahradí. Lékař, který ji dokáže kriticky a bezpečně používat, ale může v budoucnu nahradit toho, kdo ji ignoruje,“ říká doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory.
V Praze bude zasedat i světový stomatologický parlament
Současně s kongresem se ve dnech 3. – 8. září uskuteční Světový stomatologický parlament FDI, nejvyšší rozhodovací fórum světové stomatologické federace.
Účast potvrdilo více než 380 delegátů ze 102 zemí. Jednat budou o odborných standardech a budoucnosti profese i o otázkách veřejného zdraví – prevenci kouření, alternativních nikotinových výrobcích, nadměrné spotřebě cukru či propojení ústního a celkového zdraví.
Kongres se koná pod záštitou předsedy vlády České republiky a dalších představitelů státu, hlavního města Prahy a akademické sféry.
Zahájení propojí českou historii s AI
Jedním z vrcholů kongresu bude slavnostní zahájení 4. září od 18:00 hod. v O2 areně. Ceremoniál propojí českou historii a kulturu s moderními technologiemi a umělou inteligencí jako symbolickým průvodcem vstupu stomatologie do nové éry.
Ve dnech 4. – 5. září budou součástí kongresu také Pražské dentální dny. Celý mezinárodní odborný program bude s využitím AI simultánně tlumočen do 16 jazyků včetně českého jazyka.
Pozvání pro média
Česká stomatologická komora a FDI World Dental Federation zvou zástupce médií na mezinárodní tiskovou konferenci a slavnostní zahájení kongresu.
Tisková konference
4. září 2026, 12:30 – 14:00 hod.
O2 universum, sál B3, 2. patro
Slavnostní zahájení FDI World Dental Congress 2026
4. září 2026 od 18:00 hod.
O2 arena
Tisková konference proběhne v angličtině se simultánním překladem do češtiny. Následovat bude prostor pro dotazy a předem domluvené individuální rozhovory. Prosíme o akreditaci na níže uvedeném kontaktu nejpozději do 1. září 2026.
Děkujeme a těšíme se na Vás.
Zdroj: Česká stomatologická komora