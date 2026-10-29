Umělá inteligence SAP zamíří do vesmíru. Na ISS má pomáhat předcházet poruchám

Nové možnosti i posílená kontrola
SAP rozšiřuje své řešení pro vývojáře Joule Studio, ve kterém mohou firmy vytvářet a upravovat vlastní AI agenty s více než 70 modely umělé inteligence. Nástroje mohou využívat uživatelé bez znalosti kódování i pokročilí vývojáři. SAP současně představil novou softwarovou vrstvu pro koordinaci AI agentů, která jim umožňuje spolehlivěji dokončovat složitější úlohy složené z několika navazujících kroků.
Jedním z témat konference byla také správa AI agentů, zejména koordinace agentů SAP a třetích stran. Partnerská řešení mohou nově využívat agenty Joule prostřednictvím řízeného přístupového rozhraní.
Kontrolu nad využíváním umělé inteligence dále rozšiřuje řešení SAP Enterprise AI Gateway. Firmám nabídne centrální správu komunikace s AI, včetně ověřování přístupu, uplatňování bezpečnostních pravidel, směrování požadavků, sledování aktivity a auditování. AI Governance Assistant má společnostem pomoci s plněním požadavků evropského nařízení AI Act.
SAP rovněž oznámil časově omezenou nabídku pro vybrané zákazníky Joule Studio. Nasazování a provoz vlastních AI agentů v prostředí spravovaném SAP bude do prosince 2026 zdarma. Nástroje pro vývoj a testování agentů včetně n8n workflows zůstanou bezplatné v předem stanovených limitech.
„V letošním roce se přesouváme od umělé inteligence, která se učí, jak firmy fungují, k takové, která se podílí na jejich řízení. Joule Work představuje jednotné rozhraní v systémech SAP i mimo ně a SAP Business AI Platform zajišťuje obchodní kontext a umožňuje rychlejší a bezpečnější nasazení AI agentů v souladu s regulatorními požadavky,“ řekl Philipp Herzig, technologický ředitel SAP. Na konferenci SAP zdůraznil, že zákaznická data zůstávají pod kontrolou zákazníků a že je neposkytuje dalším subjektům za účelem trénování nebo vylepšování velkých jazykových modelů.
Umělá inteligence SAP zamíří na Mezinárodní vesmírnou stanici
Řada novinek se týkala tabulárního modelu SAP-RPT, který pracuje převážně se strukturovanými daty namísto textu. Využít by ho měla i posádka Mezinárodní vesmírné stanice ISS v počítačích od HPE (Hewlett Packard Enterprise). Model má analyzovat data přímo na stanici, aniž by je bylo nutné odesílat k vyhodnocení na Zemi.
Technologie má pomáhat s vyhodnocováním anomálií, předvídáním technických problémů ještě před vznikem závažnějších poruch a doplňováním chybějících hodnot ze senzorů na základě historických dat. Součástí plánovaného využití je také vytváření srozumitelných zpráv o technickém stavu mise pro astronauty a pozemní týmy. „Stejný model SAP-RPT, který pomáhá firmám po celém světě s dodavatelskými řetězci, může fungovat i ve vesmíru,“ uvedl Herzig. SAP podle něj společně s modelem TabPFN společnosti Prior Labs rozšiřuje možnosti využití umělé inteligence pro tabulková data ve firmách i v dalších prostředích.
SAP představil novou generaci svého modelu s názvem SAP-RPT-2.0. Ten by měl nyní odhalovat anomálie v datech a vytvářet pokročilejší analýzy s využitím vektorových reprezentací. Nové funkce umožní modelu pracovat s více vzájemně propojenými tabulkami a omezit potřebu jejich ruční přípravy pro analýzu. SAP od toho očekává rychlejší vytěžení informací ze strukturovaných dat. Další novinkou je model SAP-RPT-TS. Firmám má umožnit tvorbu prognóz pro vybrané podnikové ukazatele, aniž by musely vyvíjet vlastní modely strojového učení.
Ontologie a autonomní roboti
Novinek se dočkala i platforma SAP Business Data Cloud (BDC), která sjednocuje data z různých systémů. Nástroj SAP Business Data Cloud Ontology Manager nabídne prostředí pro vytváření datových ontologií v systémech SAP i dalších dodavatelů. Ontologie popisují význam dat a vztahy mezi nimi. AI agentům umožňují lépe porozumět souvislostem mezi informacemi z různých oddělení, aplikací a systémů.
Samotná platforma získá i nativní podporu Apache Iceberg a Apache Polaris a rozšíří se o technologii Dremio. Firmám tak umožní přistupovat k datům z různých zdrojů bez nutnosti jejich přesouvání či kopírování. Řešení SAP Reltio zároveň sjednotí údaje o zákaznících, dodavatelích a produktech.
Na konferenci nechyběla ani partnerská oznámení. Spolupráce se společností Intel má propojit podnikové procesy s autonomními roboty. Rozšířená partnerství se společnostmi Docusign, Palantir, Parloa a Redwood mají zákazníkům umožnit efektivnější automatizaci podnikových procesů bez nutnosti předávání úkolů mezi jednotlivými aplikacemi.
Zdroj: SAP
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59852.