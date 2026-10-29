Umělá inteligence SAP zamíří do vesmíru. Na ISS má pomáhat předcházet poruchám

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  10:40
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Praha 29. října 2026 (PROTEXT) - Umělá inteligence má pomáhat předcházet technickým poruchám na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Společnost SAP plánuje ve spolupráci s HPE nasadit technologii, která dokáže analyzovat data přímo ve vesmíru bez nutnosti jejich odesílání na Zemi. Na konferenci SAP TechEd představila také nové možnosti AI agentů, kteří mají samostatně zvládat složitější úkoly ve firmách. Nové nástroje podnikům umožní lépe kontrolovat jejich činnost, náklady na provoz i dodržování bezpečnostních a regulatorních pravidel.

Nové možnosti i posílená kontrola

SAP rozšiřuje své řešení pro vývojáře Joule Studio, ve kterém mohou firmy vytvářet a upravovat vlastní AI agenty s více než 70 modely umělé inteligence. Nástroje mohou využívat uživatelé bez znalosti kódování i pokročilí vývojáři. SAP současně představil novou softwarovou vrstvu pro koordinaci AI agentů, která jim umožňuje spolehlivěji dokončovat složitější úlohy složené z několika navazujících kroků.

Jedním z témat konference byla také správa AI agentů, zejména koordinace agentů SAP a třetích stran. Partnerská řešení mohou nově využívat agenty Joule prostřednictvím řízeného přístupového rozhraní.

Kontrolu nad využíváním umělé inteligence dále rozšiřuje řešení SAP Enterprise AI Gateway. Firmám nabídne centrální správu komunikace s AI, včetně ověřování přístupu, uplatňování bezpečnostních pravidel, směrování požadavků, sledování aktivity a auditování. AI Governance Assistant má společnostem pomoci s plněním požadavků evropského nařízení AI Act.

SAP rovněž oznámil časově omezenou nabídku pro vybrané zákazníky Joule Studio. Nasazování a provoz vlastních AI agentů v prostředí spravovaném SAP bude do prosince 2026 zdarma. Nástroje pro vývoj a testování agentů včetně n8n workflows zůstanou bezplatné v předem stanovených limitech.

„V letošním roce se přesouváme od umělé inteligence, která se učí, jak firmy fungují, k takové, která se podílí na jejich řízení. Joule Work představuje jednotné rozhraní v systémech SAP i mimo ně a SAP Business AI Platform zajišťuje obchodní kontext a umožňuje rychlejší a bezpečnější nasazení AI agentů v souladu s regulatorními požadavky,“ řekl Philipp Herzig, technologický ředitel SAP. Na konferenci SAP zdůraznil, že zákaznická data zůstávají pod kontrolou zákazníků a že je neposkytuje dalším subjektům za účelem trénování nebo vylepšování velkých jazykových modelů.

Umělá inteligence SAP zamíří na Mezinárodní vesmírnou stanici

Řada novinek se týkala tabulárního modelu SAP-RPT, který pracuje převážně se strukturovanými daty namísto textu. Využít by ho měla i posádka Mezinárodní vesmírné stanice ISS v počítačích od HPE (Hewlett Packard Enterprise). Model má analyzovat data přímo na stanici, aniž by je bylo nutné odesílat k vyhodnocení na Zemi.

Technologie má pomáhat s vyhodnocováním anomálií, předvídáním technických problémů ještě před vznikem závažnějších poruch a doplňováním chybějících hodnot ze senzorů na základě historických dat. Součástí plánovaného využití je také vytváření srozumitelných zpráv o technickém stavu mise pro astronauty a pozemní týmy. „Stejný model SAP-RPT, který pomáhá firmám po celém světě s dodavatelskými řetězci, může fungovat i ve vesmíru,“ uvedl Herzig. SAP podle něj společně s modelem TabPFN společnosti Prior Labs rozšiřuje možnosti využití umělé inteligence pro tabulková data ve firmách i v dalších prostředích.

SAP představil novou generaci svého modelu s názvem SAP-RPT-2.0. Ten by měl nyní odhalovat anomálie v datech a vytvářet pokročilejší analýzy s využitím vektorových reprezentací. Nové funkce umožní modelu pracovat s více vzájemně propojenými tabulkami a omezit potřebu jejich ruční přípravy pro analýzu. SAP od toho očekává rychlejší vytěžení informací ze strukturovaných dat. Další novinkou je model SAP-RPT-TS. Firmám má umožnit tvorbu prognóz pro vybrané podnikové ukazatele, aniž by musely vyvíjet vlastní modely strojového učení.

Ontologie a autonomní roboti

Novinek se dočkala i platforma SAP Business Data Cloud (BDC), která sjednocuje data z různých systémů. Nástroj SAP Business Data Cloud Ontology Manager nabídne prostředí pro vytváření datových ontologií v systémech SAP i dalších dodavatelů. Ontologie popisují význam dat a vztahy mezi nimi. AI agentům umožňují lépe porozumět souvislostem mezi informacemi z různých oddělení, aplikací a systémů.

Samotná platforma získá i nativní podporu Apache Iceberg a Apache Polaris a rozšíří se o technologii Dremio. Firmám tak umožní přistupovat k datům z různých zdrojů bez nutnosti jejich přesouvání či kopírování. Řešení SAP Reltio zároveň sjednotí údaje o zákaznících, dodavatelích a produktech.

Na konferenci nechyběla ani partnerská oznámení. Spolupráce se společností Intel má propojit podnikové procesy s autonomními roboty. Rozšířená partnerství se společnostmi Docusign, Palantir, Parloa a Redwood mají zákazníkům umožnit efektivnější automatizaci podnikových procesů bez nutnosti předávání úkolů mezi jednotlivými aplikacemi.

Zdroj: SAP

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59852.

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