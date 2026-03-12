Umělci a kurátoři zvolili 100 nejzásadnějších galerií. Nejlépe uspěl pražský DOX

Praha 12. března 2026 (PROTEXT) - Projekt 100ks, který přibližuje umění široké veřejnosti, odhaluje výběr 100 nejzásadnějších galerií v Česku za rok 2025. Konečné pořadí vychází z hlasování umělců, kurátorů, odborných redaktorů i samotných galeristů a odráží vliv galerií a jejich vnímanou prestiž v daném roce. Kromě výběru udělili hodnotitelé také speciální hvězdičkové ohodnocení, které vyzdvihuje výjimečné galerie. Nejvyšší možné ocenění, tedy tři hvězdičky, získaly čtyři galerie: DOX - Centrum současného umění, GHMP - Galerie hlavního města Prahy, Galerie Rudolfinum a GASK - Galerie Středočeského kraje. Dvě hvězdičky obdrželo deset galerií a jedenatřicet institucí pak bylo oceněno jednou hvězdičkou. Kompletní seznam je k dispozici na 100galerii.cz.

Galerie jsou jedním z nejdůležitějších orientačních bodů na výtvarné scéně. Pokud umělec vystavuje v galerii s vysokou vnímanou prestiží, umělecký svět to přirozeně čte jako znak úspěchu. Pro širší veřejnost ale tento kontext často zůstává skrytý. Projekt 100 nejzásadnějších galerií v Česku proto přináší přehled galerií, které mají uvnitř oboru nejvyšší míru uznání. Nejedná se o soutěž, spíše průvodce a orientační rámec pro každého, kdo se chce ve světě současného umění lépe zorientovat. Aktuální pilotní (nultý) ročník přichází v online podobě, do budoucna pak mají organizátoři ambici projekt ještě rozšířit o další aktivity, například vydávat průvodce i v tištěné podobě.

"Dlouhodobým cílem 100ks je zpřístupňovat umění široké veřejnosti. Proto jsme se rozhodli uvést nezávislý výběr 100 nejzásadnějších galerií v Česku. Ten pro mnohé může sloužit jako úvod do české galerijní scény, jiní zase díky němu objeví méně známé, a přece významné instituce. Rád bych především poděkoval všem osobnostem výtvarného umění napříč Českem, které se do hlasování zapojily. Díky nim se podařilo sestavit výběr, který není jen subjektivním hodnocením několika jedinců, ale odráží pohled širší odborné veřejnosti," uvádí Jakub Svoboda, zakladatel projektu 100ks a iniciátor výběru 100 nejzásadnějších galerií.

Vlastní výběr 100 nejzásadnějších galerií v Česku začal už v polovině loňského roku, kdy tým kolem Jakuba Svobody zmapoval českou galerijní scénu a sestavili široký seznam přibližně 600 galerií. Poté kurátoři spolupracující s projektem 100ks vytvořili short list téměř dvou set galerií. Následného hlasování se zúčastnilo více než sto osobností z oboru, mezi nimiž nechyběli umělci, kurátoři či redaktoři zaměřující se na výtvarné umění, ale ani samotní galeristé. Ti všichni na základě hvězdičkového systému ohodnotili úroveň jednotlivých galerií. Hodnocení se zaměřovalo na dlouhodobou činnost galerií, kvalitu a konzistenci jejich programu a jejich význam pro současné umění.

Nejvyšší, tříhvězdičkové ohodnocení obdržely instituce, jež podle hlasujících patří mezi výjimečné galerie, které formují vkus i vývoj české scény a patří mezi hlavní autority v oblasti umění. Z celkového počtu sta galerií na toto hodnocení dosáhly čtyři z nich: pražské galerie DOX, GHMP a Rudolfinum a kutnohorská Galerie Středočeského kraje (GASK).

Dvě hvězdičky pak získaly ty galerie, které hodnotitelé vnímají jako instituce s prestiží, dlouhodobým vlivem a respektovanou vizí. Jedna hvězdička putuje do galerií, které zaručují kvalitu a dlouhodobě přispívají k rozvoji české galerijní kultury. Hvězdičkové ocenění, které ve výběru vyzdvihuje přínos jednotlivých galerií, získalo celkem 45 institucí napříč Českem. Zbývajících 55 galerií se do výběru zařadilo sice bez hvězdičky, přesto se jedná o prestižní instituce a ve výběru mají zcela určitě své místo.

"Žebříček se vždy vztahuje ke konkrétnímu ročníku, tento reflektuje stav galerií za rok 2025. Skutečnost, že některé z nich již aktivně nepůsobí, nic nemění na jejich (nejen) loňském přínosu. Považovali jsme proto za nezbytné je v žebříčku ponechat, jelikož bez nich by obraz českého galerijního světa za uplynulý rok nebyl úplný," dodává Jakub Svoboda.

Kompletního průvodce 100 nejzásadnějších galerií v Česku si lze prohlédnout na webových stránkách 100galerii.cz.

Galerie, jež získaly tři hvězdičky:

DOX - Centrum současného umění (Praha), GHMP - Galerie hlavního města Prahy (Praha), Galerie Rudolfinum (Praha), GASK - Galerie Středočeského kraje (Kutná Hora).

Galerie, jež získaly dvě hvězdičky:

Národní galerie Praha (Praha), Museum Kampa (Praha), 8SMIČKA (Humpolec), Kunsthalle Praha (Praha), Alšova jihočeská galerie (Hluboká nad Vltavou), PLATO Ostrava (Ostrava), Galerie moderního umění v Hradci Králové (Hradec Králové), Moravská galerie v Brně (Brno), Galerie Václava Špály (Praha), Muzeum umění Olomouc (Olomouc).

Galerie, jež získaly jednu hvězdičku:

Galerie Lázně Liberec (Liberec), Trafo Gallery (Praha), Gočárova galerie (Pardubice), Dům umění města Brna – Dům pánů z Kunštátu / Galerie G99 (Brno), GVUO – Galerie výtvarného umění v Ostravě (Ostrava), Dům umění města Brna / Brno House of Arts (Brno), Telegraph Gallery (Olomouc), Galerie Pekelné sáně (Kroměříž), MeetFactory / Galerie MeetFactory a Galerie Kostka (Praha), Galerie Benedikta Rejta v Lounech (Louny), Centrum současného umění EPo1 (Trutnov), The Chemistry Gallery (Praha), Hunt Kastner (Praha), Galerie Klatovy / Klenová (Klatovy), Galerie Villa Pellé (Praha), HYB4 Galerie v Kampusu Hybernská (Praha), Pragovka Gallery (Praha), Západočeská galerie v Plzni (Plzeň), Galerie NoD (Praha), Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (Roudnice nad Labem), Galerie Kvalitář (Praha), Galerie Zdeněk Sklenář (Praha), Galerie výtvarného umění v Chebu (Cheb), GAMPA – Galerie města Pardubic (Pardubice), Bold Gallery (Praha), Galerie Josefa Sudka (Praha), Karpuchina Gallery (Praha), Egon Schiele Art Centrum (Český Krumlov), Fotograf Gallery (Praha), Galerie Emila Filly (Ústí nad Labem), Dům umění Ústí nad Labem (FUD UJEP) (Ústí nad Labem).

 

