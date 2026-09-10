Umělecká guerilla v Praze: A4-E prodává originály slavných autorů za tisícovku!

Projekt A4-E otevírá podzimní sezónu nekonvenčním přístupem k uměleckému trhu. Všichni zapojení tvůrci dostali identické technické zadání: vytvořit 1 až 10 originálů na papíru formátu A4 bez rámování. Návštěvníci tak budou vybírat čistě na základě vizuálního instinktu a emocí. Pro sběratele se jedná o neopakovatelný lov. Mezi autory jsou totiž skryta zvučná jména současné české scény, jejichž díla běžně stojí desítky tisíc korun. Zde však mají všichni stejnou startovní čáru.
Zdroj: www.grgprague.com
Kontakt:
Donald Lyons
Golden Ratio Gallery Prague
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