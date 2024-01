Umělecké dílo na čtyřech kolech: KodlContemporary představuje unikátní projekt s Porsche 911 GT3 Touring Road to Expression

"Porsche 911 je již samo o sobě uměleckým dílem. Když se navíc spojí se současným českým uměním, zahrnujícím skleněné objekty, nádech graffiti až po abstrakci a fotografii, vznikne z toho spojení dvou světů v dokonalé podobě," uvádí Jakub Kodl, zakladatel a majitel KodlContemporary, jenž celou myšlenku unikátního projektu inicioval. Oslovil proto jednoho z nejúspěšnějších českých výtvarníků Jana Kalába, který před časem umělecky pojal karosérii svého vlastního Porsche 911 z 80. let a má tedy již s podobným počinem zkušenost. Původní modrý odstín vozu proměnil v gradient hrající několika barvami.

Porsche 911 je legendou už 60 let

"Nedávno jsme oslavili kulaté výročí tohoto legendárního sportovního vozu a toto je jen další důkaz oblíbenosti Porsche 911. Fakt, že si jej k unikátnímu projektu vybrali domácí mladí umělci nás velmi potěšil a s radostí jsme na něm spolupracovali," komentoval dílo Jan Sedláček, výkonný ředitel importu Porsche do ČR.

Zvolené Porsche 911 GT3 Touring v sobě kombinuje vysoce sportovní techniku s atmosférickým motorem 4.0 litru o výkonu 510 koní a decentní design bez zadního křídla tak typického pro klasickou "gé-té-trojku". Primárně se GT3 Touring orientuje na jízdu v běžném provozu, kde dokáže vyvinout maximální rychlost až 320 km/h.

Gradient žluté, červené až po temně modrou představuje unikátní design

"Jelikož se jedná o novější model, než jsem upravoval pro sebe, bylo jednodušší díly rozložit. Výhodou je, že s postupem jsem již měl zkušenost. Nové pro mě ovšem bylo, že se do projektu zapojilo více umělců a také možnost spolupracovat s Porsche Centrem Praha na Proseku. Mohli jsme použít lakovnu, barvy i pistole a všichni nám byli velmi nápomocní při rozebírání auta," přibližuje proces tvorby výtvarník Jan Kaláb a dodává, že design je odlišný než u jeho staršího modelu. Nové Porsche 911 GT3 Touring má mohutnější tvar a zadní kola větší než přední, proto umělec tentokrát držel gradient v horizontální rovině. Začíná žlutou barvou, která přechází do červené až temně modré, jenž se postupně zesvětluje. Tím se vytváří vizuální efekt připomínající plameny. Jelikož modrý odstín zůstává na střeše, není ze strany téměř vidět a opticky se proto může zdát, že přechází do černé. "Nejožehavějším momentem bylo, jak si poradit s detailem, kdy se zvedá zadní spoiler. Zde se láme gradient červené na tmavou," popisuje Kaláb.

Automobil s uměleckými skleněnými elementy v interiéru

"S Honzou Kalábem jsme se již párkrát potkali a oba nás zaujalo téma rychlosti, dynamiky i energie, které z auta vyzařuje. Viděl jsem, že Honzova práce zachycuje a rozvíjí dynamickou složku vozu a já se pokusil o něco podobného v interiéru. Snažil jsem se vizuálním jazykem umocnit energii, kterou ve mně vůz vyvolává a kterou chci, aby vyvolával v člověku, jenž ho bude řídit. Vytvářet skleněné segmenty do auta je velká zodpovědnost, proto jsem na projektu spolupracoval s týmem těch nejlepších sklářů," uvádí umělecký sklář a designér Lukáš Novák. Při své práci na exkluzivní úpravě Porsche 911 GT3 Touring se soustředil zejména na středový panel a díly, které obsahuje, aby je použil jako objekt pro ztvárnění své vize.

Barva je prvek, který posouvá fotografii

Trojici umělců, která se podílí na velkolepém projektu, doplňuje fotografka Alžběta Jungrová, jejímž úkolem bylo zachytit výsledné dílo a vytvořit sérii snímků, kde bude hrát exkluzivně upravené Porsche hlavní roli. "Lidé z KodlContemporary mě požádali, abych se podílela na tomto projektu a spolupracovala s dalšími umělci. Je to v České republice poměrně neobvyklé, ale já osobně jsem už před pár lety ve svých vlastních projektech takové spolupráce navázala napříč českou scénou a vnímám je jako velmi přínosné pro všechny zúčastněné. Jana Kalába znám již přes 20 let a sledovala jsem jeho vývoj ve výtvarném umění, zatímco s Lukášem Novákem jsem se v rámci projektu osobně setkala poprvé, ačkoliv i jeho tvůrčí proces několik let sleduji. Obou si velmi vážím," říká Alžběta Jungrová, která již v rámci komerční fotografie pracovala na kampaních pro automobilky, sportovní vůz ovšem nyní fotila poprvé. Přiznává, že ji zaujala kombinace umění s užitným designem. Výzvou pro ni byla barevnost celého díla, jelikož ve své volné tvorbě se soustředí zejména na černobílé fotografie či monochromatické zpracování. "Barva je další prvek, který posouvá fotografii. Shodou okolností právě začínám svůj nový projekt, který bude hodně barevný, i proto nabídka přišla ve skvělou dobu. V díle Honzy Kalába jsem ovšem přeskočila dalších deset vývojových stupňů a rovnou se vrhla do barevného mixu, k němuž bych se sama propracovávala dlouho," dodává fotografka, jejíž snímky obsahují silné příběhy a vyvolávají v divácích širokou škálu emocí.

Umění je všudypřítomné

Originální model Porsche 911 GT3 Touring sice má již svého majitele, ale veřejnost si jej může prohlédnout v Pařížské ulici 25 - v prostorách, ve kterých bude v roce 2025 otevřena galerie KodlContemporary. Následně bude unikátní vůz k vidění v českých či evropských ulicích. "Byl bych rád, kdyby automobil jezdil po městě a vzbuzoval v kolemjdoucích údiv a nadšení. My můžeme díky tomuto projektu ukázat, že umění je všudypřítomné" domnívá se Jan Kaláb a Jakub Kodl doplňuje, že by do budoucna KodlContemporary ve spolupráci s radostí pokračovala a připravila exkluzivní úpravu dalších dvou vozů Porsche.

O KodlContemporary

KodlContemporary navazuje na dlouholetou galerijní, sběratelskou a mecenášskou tradici Galerie Kodl, která sahá až do minulého století, a specializuje se na prezentaci současné výtvarné scény jak v českém, tak v mezinárodním kontextu.

Hlavním cílem KodlContemporary je podpora a spoluutváření dobrého jména soudobého českého umění u nás i ve světě a posilování internacionálních vztahů současných českých umělců střední a mladé generace prostřednictvím výstav a akcí jak u nás, tak v zahraničí. Usiluje také o rozšiřování povědomí o významu umění a jeho role ve společnosti i v každodenním životě.

Kromě výstavních aktivit se KodlContemporary věnuje mecenášské podpoře význačných výstav a publikací českých autorů, poskytuje poradenství pro sběratele a usnadňuje akvizice současného českého umění do významných světových sbírek. Více informací naleznete na www.kodlcontemporary.com.

