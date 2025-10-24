Umění B2B: listopadová konference v Brně ukáže, že byznys může být i umění

Téma letošního ročníku nese název „Umění B2B“ a organizátoři slibují program, který propojí kreativitu, obchodní praxi a osobní rozvoj.
Na pódiu se představí řada známých jmen českého i zahraničního B2B prostředí – mimo jiné Jan Řezáč (House of Řezáč), Ondřej Ratajský (SmartEmailing), Karel Novotný (Brand Family), Miloš Křepelka, Zdeněk Ševčík (Key Advantage), Jiří Kastner (Business Management Training) nebo Andrej Filous (PKV).
Zahraničním hostem letošní konference bude Mark Lesniak, který otevře téma kreativity a odvahy v B2B marketingu.
„Chceme ukázat, že B2B není jen o procesech a číslech, ale i o emocích, nápadech a schopnosti zaujmout,“ vysvětluje spoluorganizátorka akce Ilona Pawerová.
Podle Lukáše Smelíka, moderátora a autora projektu Umění B2B, má akce být prostorem, kde se potkávají ti, kdo B2B skutečně žijí – od velkých značek až po specialisty, kteří dávají obchodu a marketingu lidský rozměr.
Konference nabídne celodenní program plný přednášek, diskuzí i inspirativních vystoupení – chybět nebude ani závěrečná panelová debata „Umění zazářit“ s osobnostmi jako Radek Petráš, Daniel Šmíd a Jiří Kastner, zaměřená na sebeprezentaci, rétoriku a leadership.
Vstupenky jsou aktuálně v předprodeji na www.b2bkonference.cz.
Počet míst je omezen na 250 účastníků.
Zdroj: Trade Media International