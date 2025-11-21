Umíte pomoci při nehodě na přechodu?

Multimediální vzdělávací aplikace Ty to zvládneš – PRVNÍ U NEHODY rozšířila svým obsahem vzdělávání široké veřejnosti. Jedna z nově prezentovaných rizikových situací se věnuje správnému poskytnutí první pomoci při srážce chodce s vozidlem na přechodu.
Začátkem roku 2025 představila nezisková organizace Asociace Záchranný kruh unikátní multimediální vzdělávací aplikaci Ty to zvládneš – PRVNÍ U NEHODY, která interaktivní formou vzdělává širokou veřejnost v tom, jak se efektivně zachovat v případě dopravní nehody nebo jiné krizové situace. Před několika týdny byly do vzdělávací aplikace přidány další krizové situace, a protože její obsah reaguje na aktuální problematiku dopravní nehodovosti, jedním z nových témat je poskytnutí první pomoci při srážce chodce s vozidlem na přechodu.
Podle informací Ministerstva dopravy z května letošního roku totiž vyplývá, že se na vyznačených přechodech každoročně stane zhruba 800 nehod s účastí chodce. Za uplynulých deset let na přechodech zemřelo 164 chodců a 1436 bylo těžce zraněno. Jednou z možností, jak alespoň částečně ovlivnit negativní následky těchto dopravních nehod, je edukace v oblasti správného poskytnutí první pomoci. Právě tomuto tématu se vzdělávací aplikace První u nehody důsledně věnuje.
V první fázi je uživatel zmíněné aplikace formou krátkého videa „vtažen“ do děje na silnici, kdy přecházející chodkyni na přechodu srazí vozidlo, jehož řidička se plně nevěnovala řízení a ovládala mobilní telefon. Následně uživatel aplikace postupuje v dalších krocích při poskytování první pomoci – volí vlastní postup při ošetření chodkyně, a to od zajištění místa nehody až po asistovanou první pomoc ve spojení s operátorkou IZS do příjezdu vozidla záchranné služby. V závěru celé situace je uživatel seznámen s vyhodnocením úspěšnosti svého postupu a zároveň získává přehled o případných chybách. Celou krizovou situaci si poté může v multimediální aplikaci zopakovat s cílem ověřit si své dovednosti při poskytování pomoci.
"Dopravní nehody, při nichž vozidlo srazí chodce na přechodu, nejsou žádnou výjimkou – spíše naopak. Pokud k tak vážné dopravní nehodě dojde, často o její závažnosti a možných následcích rozhodují pouhé minuty. Proto se tématu první pomoci v multimediální aplikaci První u nehody detailně věnujeme a vizuálně vedeme účastníka ke správnému postupu," vysvětluje benefity interaktivní aplikace Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh, která dlouhodobě připravuje kampaň Ty to zvládneš, a dodává: "Online aplikace, kterou si každý může vyzkoušet na počítači nebo v mobilním telefonu, nabízí mimo jiné také stres test, jenž prověřuje uživatele ze správného jednání u simulovaných dopravních situací a nehod s ohledem na limitovaný čas."
Na projektu se podílí celá řada odborníků – záchranáři, policisté, hasiči i specialisté na bezpečnost v dopravě a psychologii dopravních nehod. Vznik projektu byl možný díky financování z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a díky spolupráci celé řady subjektů.
Multimediální aplikaci naleznete na https://www.prvniunehody.cz/
O kampani Ty to zvládneš:
Asociace Záchranný kruh realizuje již několik let kampaně pod hlavičkou Ty to zvládneš, ve které představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod, instruktážní spoty a výuková videa z oblastí poskytování pomoci a bezpečnosti v dopravě.
Více informací: www.tytozvladnes.cz.
O fondu zabrány škod
Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zabrány škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.
Více informací: www.fondzabranyskod.cz.
Zdroj: Záchranný kruh