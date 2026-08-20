UNICEF ČR jednal ve Rwandě o dopadech pomoci a plánech na mezinárodní kampaň

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  11:59
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Praha/Kigali 20. srpna 2026 (PROTEXT) - Během své návštěvy Rwandy minulý týden se výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba setkala s Fidelisem Mironkem, státním tajemníkem (Permanent Secretary) rwandského Ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce. Klíčovými tématy jednání byly efektivita probíhajících programů na pomoc dětem, sdílení dobré praxe a také možnosti, jak o významu mezinárodní rozvojové spolupráce komunikovat s českou i mezinárodní veřejností.

Setkání s Fidelisem Mironkem, který z pozice státního tajemníka řídí faktický, odborný a personální chod rwandské diplomacie, podtrhlo význam stabilního partnerství mezi mezinárodními organizacemi a rwandskou vládou. Delegace UNICEF ČR měla příležitost poznat bezprostřední dopady projektů přímo v terénu - od zdravotnických zařízení přes podporu komunit až po setkání se samotnými dětmi a příjemci pomoci.

"Když člověk vidí výsledky přímo v terénu, je zřejmé, že pomoc není jen abstraktní číslo v rozpočtu. Má velmi konkrétní podobu - zdravějšího dítěte, dostupnější výživy, bezpečné vody, lepší zdravotní péče nebo podpory rodiny, která získala šanci postavit se na vlastní nohy,“ uvedla Pavla Gomba.

V letošním roce UNICEF ČR podpořil program pro rwandské děti "Jedno vejce denně“ částkou 2,420.277 Kč.

Smyslem programu je zajistit dětem z nejzranitelnějších rodin pravidelný zdroj kvalitních bílkovin a současně posilovat znalosti rodičů o správné výživě v období, kdy se rozhoduje o zdravém růstu a vývoji dítěte. Vejce představuje jednoduchý a dostupný zdroj důležitých živin a může být součástí pestřejší stravy malých dětí. UNICEF dlouhodobě zdůrazňuje, že dostatečně pestrá a výživná strava v raném dětství je zásadní pro jejich zdravý růst a vývoj.

Program zároveň ukazuje důležitý princip moderní rozvojové spolupráce: nejde pouze o jednorázové předání potravin, ale o hledání řešení, která mohou být dlouhodobě udržitelná a která zapojují samotné komunity. V programech UNICEF ve Rwandě se proto kombinuje podpora výživy dětí s chovem drůbeže, vzděláváním rodin a posilováním jejich ekonomické odolnosti.

Dopady české podpory měl během návštěvy možnost poznat také herec a spisovatel Daniel Krejčík. "Zapůsobil na mě neuvěřitelný záběr programů UNICEF Rwanda. Je důležité vidět, že nejde o jednotlivé izolované projekty. Jde o systémovou pomoc, která zároveň mění konkrétní životy dětí a rodin k lepšímu. Můžeme být hrdí na to, že jsme součástí těchto příběhů,“ uvedl Daniel Krejčík.

Právě osobní zkušenost z terénu je podle Pavly Gomba důležitá i pro další směřování UNICEF ČR. Součástí jednání ve Rwandě proto byla také příprava nové kampaně, která má veřejnosti přiblížit, co může dlouhodobá a dobře cílená pomoc skutečně změnit.

"Úspěšná rozvojová spolupráce podle mě není o tom, že někdo přijede a řekne, co mají ostatní dělat. Je o partnerství, naslouchání a hledání řešení, která fungují v místních podmínkách. Rwanda je velmi dobrým příkladem země, která dokázala využít podporu mezinárodních partnerů k vybudování vlastních systémů a kapacit. Naším úkolem je pomáhat tam, kde je naše zkušenost a podpora skutečně potřebná - a zároveň se od našich partnerů inspirovat,“ uzavírá Pavla Gomba.

Rwanda za poslední desetiletí prošla výraznou proměnou a v řadě oblastí dosáhla významného pokroku. Například u chronické podvýživy (stunting) došlo u dětí do 5 let věku k poklesu z 51 % v roce 2000 na 27 % v roce 2025. To se týká také přístupu dětí ke vzdělávání. Podle UNICEF má dnes Rwanda téměř univerzální přístup dětí k základnímu vzdělávání; čistá míra zápisu dosahuje přibližně 95 procent. Zároveň ale zůstává výzvou kvalita vzdělávání a skutečné osvojování základních znalostí a dovedností ve školách.

 

Zdroj: UNICEF ČR

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