Unicorn dokončil cloudovou transformaci vědecké instituce ELI ERIC

V rámci projektu ELI Cloud Program byla vybudována komplexní cloudová architektura v prostředí Microsoft Azure. Namísto dílčích technických řešení vzniklo centralizovaně řízené a plně auditovatelné cloudové prostředí, které splňuje vysoké nároky na bezpečnost a provozní stabilitu.
„Cílem projektu nebyla jen migrace do cloudu, ale vybudování pevného a bezpečného architektonického základu, na kterém může ELI dlouhodobě stavět. Díky standardizaci, jednotné identitě a automatizaci pomocí Infrastructure as Code má dnes organizace k dispozici přehledné prostředí, které usnadňuje zavádění nových aplikací, zjednodušuje práci IT týmům a zároveň umožňuje bezpečný přístup uživatelů k potřebným nástrojům odkudkoliv. A navíc bez zbytečného technického dluhu,“ říká Marian Bartl, Head of Production ze společnosti Unicorn Cloud Systems.
„Cloud pro nás nebyl cílem sám o sobě, ale nástrojem, který otevírá cestu k rychlejším inovacím a kvalitnější podpoře vědecké práce v ELI. Společně s Unicornem jsme vytvořili bezpečné a stabilní prostředí, na němž dnes efektivně stavíme nové aplikace, služby i mezinárodní spolupráci. Výsledkem je platforma připravená na škálování a dlouhodobý rozvoj organizace,“ uvádí Aleš Černík, Head of IT ze společnosti ELI ERIC.
Dodané řešení zahrnuje jednotnou správu sítí, bezpečnosti, identit a governance, automatizované nasazování infrastruktury a sjednocené řízení přístupů. Součástí realizace byly také enterprise a aplikační landing zóny, integrace bezpečnostních a provozních nástrojů a nasazení nástrojů pro podporu práce s náročnými aplikacemi odkudkoliv. Automatizace infrastruktury umožňuje konzistentní a opakovatelné změny bez manuálních zásahů, zatímco jednotná správa identit zajišťuje jasně definované přístupové modely, podporu vícefaktorového ověřování a podmíněného přístupu napříč celou institucí.
Kromě vybudování cloudové infrastruktury převzal Unicorn odpovědnost rovněž za dlouhodobý provoz a podporu. Ta zahrnuje monitoring, pravidelné bezpečnostní aktualizace a SLA řízené řešení incidentů. Cloudová infrastruktura tak zůstává stabilní, bezpečná a připravená reagovat na další technologické i provozní požadavky.
Spolupráce navíc pokračuje i nadále. V dalších měsících se Unicorn zaměří například na migraci dalších aplikací do Azure, přesun služeb Microsoft 365 a SharePointu a rozšíření cloudového konceptu do mezinárodního projektu ELI ALPS, který bude napojen na centrální tenant ELI.
O Unicornu
Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Zároveň vyvíjíme Unicorn Universe - Digital Twin Construction Kit. Tento produkt využívá internetová služba Plus4U k poskytování rozsáhlého portfolia služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a koncové uživatele. Náš software pomáhá efektivnímu a šetrnému zacházení s přírodními zdroji a ohleduplnému chování k životnímu prostředí.
Naším cílem je vzdělávat lidi a také společnost. Proto jsme v roce 2007 založili Unicorn University, která zároveň provozuje Unicorn Top Gun Academy – komplexní vzdělávací systém pro naše spolupracovníky, tedy pro všechny z nás.
O ELI
ELI (Extreme Light Infrastructure) je mezinárodní výzkumné konsorcium zaměřené na špičkový výzkum v oblasti vysoce výkonných a ultrarychlých laserových systémů. Poskytuje přístup k některým z nejintenzivnějších laserů na světě a umožňuje průlomový výzkum ve fyzice, chemii, materiálových a lékařských vědách i vývoj nových technologických aplikací. Konsorcium vzniklo v roce 2021 jako právní subjekt Evropské unie určený pro provoz panevropských výzkumných infrastruktur. Jeho hlavním posláním je zpřístupňovat laserová zařízení mezinárodní vědecké a průmyslové komunitě v rámci jednotného řízení a správy.
