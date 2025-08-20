Unicorn Systems dodal ICGB moderní systém Damas MMS:G pro řízení plynárenského trhu

Autor:
  18:25
Praha 20. srpna 2025 (PROTEXT) - Unicorn Systems úspěšně dokončil implementaci systému Damas MMS:G pro nezávislého provozovatele plynárenské přenosové soustavy ICGB, který spravuje plynovodní propojení mezi Řeckem a Bulharskem (IGB pipeline). Nasazení tohoto systému představuje významný krok v digitalizaci a automatizaci obchodních a provozních procesů ICGB, čímž se posiluje jeho schopnost efektivně, spolehlivě a transparentně řídit přeshraniční toky zemního plynu.

ICGB, jako klíčový provozovatel plynárenské infrastruktury s regionálním strategickým dopadem, investuje do moderních technologií, které podporují jeho hlavní poslání – zajistit bezpečné a diverzifikované dodávky zemního plynu prostřednictvím propojení IGB. Plynovod je napojen na Trans Adriatic Pipeline (TAP) a DESFA v Řecku a na systém Bulgartransgaz (BTG) v Bulharsku. Aktuální přepravní kapacita činí 3 miliardy m3 ročně s plánovaným rozšířením na 5 miliard m3.

„Digitalizaci vnímáme nejen jako nástroj zvyšující efektivitu, ale jako základ dlouhodobé stability, bezpečnosti a důvěry v přeshraniční toky energie a spolehlivý provoz naší infrastruktury,“ uvedli výkonný ředitel ICGB George Satlas a výkonná ředitelka Teodora Georgieva.

„Spolupráce s ICGB je pro nás důležitým milníkem, protože potvrzuje, že naše platforma Damas MMS:G patří mezi špičková řešení pro řízení plynárenského trhu v Evropě,“ říká Jan Konrád, Chief Commercial Officer v Unicorn Systems. „Díky modulární architektuře a vysoké konfigurovatelnosti dokážeme pružně reagovat na potřeby lokálních trhů a přinášet inovace, které podporují efektivitu, transparentnost a spolehlivost v přepravě zemního plynu v Evropě.“

Implementace systému Damas MMS:G potvrzuje závazek společnosti ICGB dodržovat nejvyšší provozní standardy, regulační požadavky a podporovat integraci trhu v souladu s evropskými energetickými politikami.

Damas MMS:G jako digitální páteř ICGB

Systém Damas MMS:G zajišťuje kompletní správu komerčních služeb přenosu plynu a zahrnuje:

• Nabídku přenosových kapacit na komerčních propojovacích bodech prostřednictvím aukčních platforem PRISMA a RBP.

• Správu rezervací kapacit a přiřazování zákazníkům.

• Řízení nominací a párovacích procesů s okolními provozovateli přenosových soustav.

• Denní vyrovnávání, výpočet odchylek a generování regulatorních a tržních reportů.

• Fakturaci zákazníkům prostřednictvím specializovaného fakturačního modulu.

Platforma je plně integrována s Balkan Gas Hub, což umožňuje bezproblémové obchodování s plynovými komoditami.

 

O projektu ICGB

Plynovodní propojení IGB (Greece-Bulgaria Gas Interconnector) provozuje společný podnik ICGB AD, založený v Bulharsku v roce 2011. Jeho akcionáři jsou BEH EAD (50 %) a IGI Poseidon (50 %). Společnost IGI Poseidon je registrována v Řecku a jejími vlastníky jsou řecká společnost DEPA International Projects (50 %) a italská energetická skupina Edison S.p.A (50 %).

Podle svého statutu je ICGB AD vlastníkem plynovodu IGB, financuje jeho výstavbu, zajišťuje přidělování přepravní kapacity a inkasuje příjmy z přepravy zemního plynu. Plynovod IGB propojuje řeckou národní přenosovou soustavu zemního plynu (DESFA S.A.) a Transadriatický plynovod (TAP AG) v oblasti města Komotini (Řecko) s bulharskou přenosovou soustavou zemního plynu (Bulgartransgaz EAD) v oblasti města Stara Zagora. Celková délka plynovodu je 182 km, průměr potrubí činí 32 palců a projektovaná kapacita dosahuje až 3 miliard m3 ročně ve směru z Řecka do Bulharska. V případě vyšší poptávky a dostupných kapacit sousedních přenosových soustav lze tuto kapacitu navýšit až na 5 miliard m3 ročně.

Více informací naleznete na: https://www.icgb.eu

 

O Unicornu

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Zároveň vyvíjíme Unicorn Universe - Digital Twin Construction Kit. Tento produkt využívá internetová služba Plus4U, k poskytování rozsáhlého portfolia služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a koncové uživatele. Náš software pomáhá efektivnímu a šetrnému zacházení s přírodními zdroji a ohleduplnému chování k životnímu prostředí.

V oblasti energetiky a utilit se zaměřujeme na implementaci rozsáhlých informačních systémů v oblasti řízení energetických trhů na národní i mezinárodní úrovni a na související oblast energetického obchodu. Další naší prioritou je geoinformatika a řešení pro správu podnikových aktiv. Využíváme přitom jak naše vlastní produkty, tak ověřené platformy našich partnerů.

 

Zdroj: Unicorn

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

V centru Havířova hořel dům, v jednom z bytů našli mrtvého člověka

Devět jednotek hasičů zasahovalo u požáru bytového domu v centru Havířova. Šest lidí se nadýchalo kouře, jeden člověk byl nalezen mrtvý. Hasiči evakuovali dvacítku lidí. Předběžná škoda byla...

20. srpna 2025  16:12,  aktualizováno  18:09

Start projektu Ministr Roku a Poslanec Roku 2025 platformy #ČESKObudoucnosti

20. srpna 2025  18:05

V Rokycanech začne na podzim velká rekonstrukce sokolovny na kulturní centrum

V Rokycanech začne v září velká přestavba roky uzavřené sokolovny na moderní kulturní a komunitní centrum. Zástupci města dnes podepsali smlouvu se...

20. srpna 2025  16:24,  aktualizováno  16:24

Obyvatelé Znojma budou moci konzultovat s lékařem svůj stav přes aplikaci

Obyvatelé Znojma a okolí budou moci od podzimu kdykoliv konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem na dálku prostřednictvím mobilní aplikace či přes web. Služba...

20. srpna 2025  16:17,  aktualizováno  16:17

Jak o okupaci 1968 mluvil tehdejší svět? To je téma letošního festivalu. Dotýká se i současnosti

V den, kdy si připomínáme 57 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa, se na pražském Výstavišti Praha uskuteční čtvrtý ročník kulturně-společenského festivalu NeverMore 68....

20. srpna 2025  17:57

ARMEX ENERGY uvádí na trh ve spolupráci s automobilkou Hyundai a Chytre-Nabijeni.cz nový produkt: ELEKTROMOBILITA s výhodami až za čtvrt milionu

20. srpna 2025  17:52

D5 před Prahou stojí. Bourala dvě nákladní auta, jeden z řidičů se zranil

Dálnici D5 dnes odpoledne uzavřela na prvním kilometru u Prahy nehoda dvou nákladních aut. Jeden z řidičů se lehce zranil a skončil v nemocnici. Směr na Prahu je neprůjezdný, doprava se odklání,...

20. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  17:30

V Pardubicích začaly přípravné práce k odbahnění a obnově vodní plochy Čičák

V parku Na Špici v Pardubicích začaly přípravné práce k odbahnění a celkové obnově vodní plochy Čičák. Nejdříve dělníci v nakládacím i vykládacím místě osadili...

20. srpna 2025  15:37,  aktualizováno  15:37

Ve Zlíně bude o víkendu mezinárodní folklorní festival Zlínské besedování

Ve Zlíně bude o víkendu mezinárodní folklorní festival Zlínské besedování. Na 15. ročník dorazí 21 souborů z Česka, Slovenska, Maďarska a Belgie, vystoupí přes...

20. srpna 2025  15:31,  aktualizováno  15:31

Náraz do stromu rozmetal trosky vozu po trávě. Řidič byl na místě mrtvý

Pětačtyřicetiletý řidič nepřežil nehodu, která se stala krátce po poledni na Táborsku. S vozem narazil z dosud nezjištěných příčin do stromu. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na bezmála 600...

20. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zdražení MHD v Praze a okolí. Kolik nově zaplatíte za jízdenky a kupony

Od začátku příštího roku citelně zdraží MHD v Praze a Středočeském kraji. Zatímco pražští radní schválili jen navýšení ceny jednorázových jízdenek, zastupitelé Středočeského kraje posvětili zdražení...

20. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Jihlavská záchytka v srpnu láme rekordy, už dvakrát musela vyhlásit stop stav

Každý rekord se u nás obvykle v nějaké větší či menší formě slaví. Ten, který ohlásila protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě, však za oslavu rozhodně nestojí. V první polovině srpna byl o její...

20. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.