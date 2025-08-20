Unicorn Systems dodal ICGB moderní systém Damas MMS:G pro řízení plynárenského trhu

ICGB, jako klíčový provozovatel plynárenské infrastruktury s regionálním strategickým dopadem, investuje do moderních technologií, které podporují jeho hlavní poslání – zajistit bezpečné a diverzifikované dodávky zemního plynu prostřednictvím propojení IGB. Plynovod je napojen na Trans Adriatic Pipeline (TAP) a DESFA v Řecku a na systém Bulgartransgaz (BTG) v Bulharsku. Aktuální přepravní kapacita činí 3 miliardy m3 ročně s plánovaným rozšířením na 5 miliard m3.
„Digitalizaci vnímáme nejen jako nástroj zvyšující efektivitu, ale jako základ dlouhodobé stability, bezpečnosti a důvěry v přeshraniční toky energie a spolehlivý provoz naší infrastruktury,“ uvedli výkonný ředitel ICGB George Satlas a výkonná ředitelka Teodora Georgieva.
„Spolupráce s ICGB je pro nás důležitým milníkem, protože potvrzuje, že naše platforma Damas MMS:G patří mezi špičková řešení pro řízení plynárenského trhu v Evropě,“ říká Jan Konrád, Chief Commercial Officer v Unicorn Systems. „Díky modulární architektuře a vysoké konfigurovatelnosti dokážeme pružně reagovat na potřeby lokálních trhů a přinášet inovace, které podporují efektivitu, transparentnost a spolehlivost v přepravě zemního plynu v Evropě.“
Implementace systému Damas MMS:G potvrzuje závazek společnosti ICGB dodržovat nejvyšší provozní standardy, regulační požadavky a podporovat integraci trhu v souladu s evropskými energetickými politikami.
Damas MMS:G jako digitální páteř ICGB
Systém Damas MMS:G zajišťuje kompletní správu komerčních služeb přenosu plynu a zahrnuje:
• Nabídku přenosových kapacit na komerčních propojovacích bodech prostřednictvím aukčních platforem PRISMA a RBP.
• Správu rezervací kapacit a přiřazování zákazníkům.
• Řízení nominací a párovacích procesů s okolními provozovateli přenosových soustav.
• Denní vyrovnávání, výpočet odchylek a generování regulatorních a tržních reportů.
• Fakturaci zákazníkům prostřednictvím specializovaného fakturačního modulu.
Platforma je plně integrována s Balkan Gas Hub, což umožňuje bezproblémové obchodování s plynovými komoditami.
O projektu ICGB
Plynovodní propojení IGB (Greece-Bulgaria Gas Interconnector) provozuje společný podnik ICGB AD, založený v Bulharsku v roce 2011. Jeho akcionáři jsou BEH EAD (50 %) a IGI Poseidon (50 %). Společnost IGI Poseidon je registrována v Řecku a jejími vlastníky jsou řecká společnost DEPA International Projects (50 %) a italská energetická skupina Edison S.p.A (50 %).
Podle svého statutu je ICGB AD vlastníkem plynovodu IGB, financuje jeho výstavbu, zajišťuje přidělování přepravní kapacity a inkasuje příjmy z přepravy zemního plynu. Plynovod IGB propojuje řeckou národní přenosovou soustavu zemního plynu (DESFA S.A.) a Transadriatický plynovod (TAP AG) v oblasti města Komotini (Řecko) s bulharskou přenosovou soustavou zemního plynu (Bulgartransgaz EAD) v oblasti města Stara Zagora. Celková délka plynovodu je 182 km, průměr potrubí činí 32 palců a projektovaná kapacita dosahuje až 3 miliard m3 ročně ve směru z Řecka do Bulharska. V případě vyšší poptávky a dostupných kapacit sousedních přenosových soustav lze tuto kapacitu navýšit až na 5 miliard m3 ročně.
Více informací naleznete na: https://www.icgb.eu
O Unicornu
Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Zároveň vyvíjíme Unicorn Universe - Digital Twin Construction Kit. Tento produkt využívá internetová služba Plus4U, k poskytování rozsáhlého portfolia služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a koncové uživatele. Náš software pomáhá efektivnímu a šetrnému zacházení s přírodními zdroji a ohleduplnému chování k životnímu prostředí.
V oblasti energetiky a utilit se zaměřujeme na implementaci rozsáhlých informačních systémů v oblasti řízení energetických trhů na národní i mezinárodní úrovni a na související oblast energetického obchodu. Další naší prioritou je geoinformatika a řešení pro správu podnikových aktiv. Využíváme přitom jak naše vlastní produkty, tak ověřené platformy našich partnerů.
Zdroj: Unicorn