Unicorn uspěl v Gartner® Magic Quadrant™ pro digitální dvojčata

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Praha 4. srpna 2026 (PROTEXT) - Produkt Unicorn Universe byl zařazen do letošního vydání Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Twin of an Organization Platforms. Zařazení mezi globálně působící dodavatele hodnocené v tomto reportu představuje pro společnost Unicorn významný úspěch a důležitý milník v rozvoji řešení pro oblast digitálních dvojčat organizací.

Gartner® Magic Quadrant™ patří mezi nejuznávanější analytické přehledy v oblasti podnikových technologií. Posuzuje jednotlivé dodavatele podle schopnosti realizace a komplexnosti jejich vize a firmám slouží jako jeden z podkladů při orientaci na trhu. Magický kvadrant Gartner pro platformy digitálních dvojčat organizací se zaměřuje na platformy, které umožňují vytvářet digitální model podniku. Takové řešení propojuje informace o procesech, organizační struktuře, lidech, zdrojích, systémech a datech a pomáhá organizacím lépe porozumět jejich současnému fungování, vyhodnocovat dopady plánovaných změn a podporovat strategické i operativní rozhodování.

Unicorn Universe vychází ze strategické vize Vladimíra Kováře, zakladatele společnosti Unicorn, jehož architektonické koncepty a pevně ukotvený technologický světonázor tvoří základ současné podoby Unicorn Universe i jeho dalšího rozvoje. Unicorn Universe je zároveň výsledkem dlouhodobé spolupráce stovek odborníků napříč společností, kteří tuto vizi společně rozvíjejí a proměňují v moderní platformu využívanou zákazníky po celé Evropě.

Unicorn Universe je postaven na dlouhodobé technologické vizi, kterou v Unicornu systematicky rozvíjíme již řadu let. Jsem rád, že se nám podařilo vytvořit skvělou platformu, která je výkonná, bezpečná a zároveň mimořádně snadno aplikovatelná v širokém spektru podnikových řešení. Její kvality dnes potvrzují i přední analytické společnosti. Osobně považuji vznik Unicorn Universe za jeden z nejvýznamnějších úspěchů své profesní kariéry. Nejvíce si však vážím toho, že jsme měli příležitost tuto ambiciózní vizi po mnoho let společně vytvářet a přivést ji k životu. Navíc je před námi mnoho další práce a jsem přesvědčen, že Unicorn Universe budeme dál společně rozvíjet, posouvat jeho možnosti a otevírat tak našim zákazníkům zcela nové příležitosti,“ říká Vladimír Kovář, zakladatel společnosti Unicorn.

Zařazení Unicorn Universe do Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Twin of an Organization Platforms vnímáme jako potvrzení dlouhodobé strategie Unicornu orientovat se na produktová řešení. Systematicky investujeme do budování stavebnice pro vytváření digitálních dvojčat Unicorn Universe, která stojí na zkušenostech z realizace rozsáhlých projektů pro nejvýznamnější podniky z různých odvětví. Máme radost, že se nám daří tyto zkušenosti transformovat do produktu, který dokáže zákazníkům přinášet dlouhodobou hodnotu a zároveň reagovat na technologické trendy, včetně využití umělé inteligence,“ říká Jan Jaroš, generální ředitel společnosti Unicorn Systems.

Mnoho technologických firem usiluje o přechod od projektově orientovaného podnikání k vývoji vlastních produktů, ale podle analýz Gartner se až 80 % společnostem tuto transformaci nepodaří úspěšně dokončit. Vyžaduje totiž nejen technologickou excelenci, ale také dlouhodobou vizi, disciplínu a schopnost investovat do budoucnosti. Unicorn je příkladem společnosti, která dokázala zúročit zkušenosti z rozsáhlých zákaznických projektů a proměnit je ve vlastní produktovou platformu. Taková cesta je v našem regionu stále spíše výjimkou než pravidlem a potvrzuje mimořádnou úroveň kvality i strategického zaměření společnosti,“ říká Markéta Kudrnová, obchodní ředitelka pro technologické trhy ve společnosti Gartner pro střední a východní Evropu.

Digitální dvojče organizace jako živý model řízení firmy

Digitální dvojče organizace představuje digitální model fungování firmy, který propojuje strategii, procesy, lidi, data i technologie. Díky tomu mohou firmy lépe řídit změny, vyhodnocovat jejich dopady a efektivněji koordinovat jednotlivé části svého fungování.

Platforma Unicorn Universe přistupuje ke konceptu digitálního dvojčete organizace jako k živému, průběžně řízenému prostředí. V jednom sjednoceném pracovním prostoru propojuje návrh podnikové architektury s každodenním provozem organizace – od strategických cílů až po činnosti jednotlivých zaměstnanců. Jednotný přístup přitom uplatňuje pro zaměstnance, AI asistenty i externí uživatele, což usnadňuje správu procesů, oprávnění i řízení změn napříč organizací.

Jednou z hlavních předností platformy Unicorn Universe je její jednotná architektura, která propojuje návrhovou i provozní část systému do jednoho prostředí. Ve svém hodnocení na tuto vlastnost upozorňuje také Gartner. Díky tomu organizace získávají lepší dohledatelnost změn, automatickou správu oprávnění při organizačních změnách a nižší riziko spojené s řízením a kontrolou firemních procesů.

Unicorn dlouhodobě staví na vlastním týmu specialistů a zkušenostech s realizací rozsáhlých projektů pro velké organizace a buduje síť partnerských týmů schopných vytvářet řešení nad Unicorn Universe.

Platforma Unicorn Universe je dnes využívána v organizacích s vysokými nároky na bezpečnost, auditovatelnost a spolehlivost. Řešení postavená pomocí stavebnice digitálních dvojčat Unicorn Universe využívá více než 155 podniků z různých odvětví. Mezi referenční organizace patří například Statnett, CERN, GSE, AIB, Selene, Unicorn University nebo ČEPS. Zkušenosti s realizací takových projektů byly dalším z podkladů, které Gartner při hodnocení zohlednil.

Unicorn pokračuje v dalším rozvoji platformy Unicorn Universe s důrazem na využití umělé inteligence. V letošním a příštím roce počítá například s rozvojem agentních AI asistentů, uživatelských rozhraní vytvářených pomocí AI nebo architektury připravené pro strojově sestavitelná rozhraní. Klienti mají možnost provozu jak ve veřejném cloudu, tak v prostředích sovereign cloudu nebo v on-premises prostředích, což je důležité zejména pro organizace s vysokými požadavky na bezpečnost dat a regulatorní soulad.

Máme velkou radost, že se potvrzuje správnost směru, kterým Unicorn Universe dlouhodobě rozvíjíme. Naším cílem není jen reagovat na aktuální trendy, ale vytvářet platformu Unicorn Universe, která organizacím pomůže řídit jejich fungování dlouhodobě, bezpečně a s maximálním využitím moderních technologií. Zařazení do Gartner® Magic Quadrant™ je pro všechny, kteří se dlouhodobě na vývoji Unicorn Universe podílejí, potvrzením, že tato práce má smysl, a zároveň motivací pokračovat v dalším rozvoji platformy,“ říká Miloš Vodrážka, General Manager společnosti Unicorn Solutions.

 

Zdroj: Unicorn

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