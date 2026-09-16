Unie podnikových právníků vyhlásila držitele ocenění Podnikový právník 2026

V kategorii Podniková právní kancelář udělila Unie dva tituly Podnikový právník 2026. Právnímu týmu kosmetické společnosti L'Oréal Česká republika, kterému se dlouhodobě daří nastavovat správný poměr mezi kvalitním právním poradenstvím a obchodním přístupem, a pak také právnímu týmu společnosti Tesco Stores ČR. U něj Unie vyzdvihla vysokou odbornost spojenou s inovativním přístupem a efektivní podporou podnikání obchodního řetězce.
V kategorii Perspektiva, která poukazuje na mladé, vysoce talentované právníky, uspěl Radek Morávek ze společnosti Albatros Media. Laureátkou ocenění Podnikový právník 2026 v kategorii Compliance se stala Andrea Diligent, právnička společnosti Pražská energetika. David Řemínek ze společnosti Unibail-Rodamco-Westfield (URW) převzal ocenění v kategorii Technologie a inovace. A ocenění v kategorii Právní podpora projektu získala Elena Zajacová z JetBrains.
„Podnikové právničky a právníci odvádějí mimořádně kvalitní práci. Nestojí ve světlech ramp, přitom na jejich bezchybném právním servisu, komunikačních dovednostech a schopnosti pojmout často velmi širokou agendu stojí a padá úspěšné působení dané firmy. Právě proto je každoročně oceňujeme a na jejich činnost rádi upozorňujeme. Všem laureátkám a laureátům ze srdce gratuluji,“ říká prezidentka Unie podnikových právníků ČR Marie Brejchová.
Cenu prezidentky Unie obdržel Ústav práva a technologií. Jde o specializované pracoviště, které spadá pod Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. „Ústav má značnou zásluhu na systematickém propojování akademického světa se světem praxe. Zhmotněním tohoto propojování je například obnovené Symposium energetického práva, konference České právo a informační technologie nebo úspěšný vzdělávací program Master of Laws (LL.M.) v právu informačních technologií. Velmi si vážím toho, že společně můžeme připravovat akce, které si u odborné veřejnosti vysloužily vysoký kredit. Je to radost i závazek zároveň,“ dodává Marie Brejchová. Cenu převzal vedoucí Ústavu práva a technologií Matěj Myška.
Na výběru oceněných se dále podíleli členové poroty: viceprezidenti Unie Richard Baček a Ondřej Kramoliš, členka Rady Unie Jitka Hlaváčková, vedoucí unijní sekce Compliance Vladimír Valenta a loňská laureátka v kategorii Civilní právo Jana Seemanová.
Medailonky všech oceněných najdete na webu Unie.
Zdroj: Unie podnikových právníků ČR
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