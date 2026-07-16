Únik před vedry: coolcation jen kousek od českých hranic

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  10:36
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Praha 16. července 2026 (PROTEXT) - Horké počasí stále častěji mění způsob, jakým cestujeme. Do popředí se dostává trend coolcation – tedy dovolená v místech, kde je příjemně i během horkých letních dnů. Jen pár kilometrů od českých hranic nabízí rakouský WaldEntdeckerWelt pobyt uprostřed lesa, kde může být během léta až o 10 °C chladněji než ve městě.

Pokud si chcete v létě zachovat chladnou hlavu, nemusíte cestovat až na sever Evropy. Stačí vyrazit do oblasti Sauwald v rakouském Innviertelu. Na pomezí Rakouska, Německa a České republiky nabízí WaldEntdeckerWelt jedinečný pobyt uprostřed lesa. Přes den návštěvníci objevují nejdelší rakouskou stezku korunami stromů, vychutnávají si regionální gastronomii a noc mohou strávit ve stylových domcích zavěšených osm až deset metrů nad zemí.

V lese až o 10 °C chladněji a ve stromovém hotelu si užijete noc příjemnější až o 5 °C

Sauwald patří mezi největší souvislé lesní oblasti Horního Rakouska a funguje jako přirozená klimatizace regionu Innviertel. Díky hustým korunám stromů, vyšší vlhkosti a stínu zde vzniká mimořádně příjemné mikroklima. Rozdíl oproti rozpáleným městům může během horkých dnů dosahovat až 10 °C. Právě tento jedinečný ekosystém představuje WaldEntdeckerWelt zcela novým způsobem. A to z výšky i ze země. Nová Stezka lesním podložím odhaluje život pod povrchem lesa, zatímco více než kilometr dlouhá stezka vedená až 15 metrů nad zemí nabízí jedinečný pohled do korun stromů. Na téměř dvoukilometrovém okruhu čeká na návštěvníky 30 interaktivních zastavení, lanový park, lukostřelecká stezka, úniková hra i padesátimetrový obří tobogán. Celý areál završuje vyhlídková věž s panoramatickým výhledem na Sauwald, trojmezí Rakouska, Německa a České republiky i vzdálené alpské vrcholy.

Když slunce zapadne

Procházet se přes den areálem a užívat si příjemného lesního klimatu je jedinečný zážitek. Přespat zde a probudit se druhý den ráno svěží je ale zážitek úplně jiný. Na okraji areálu stojí 21 domků v korunách stromů, umístěných osm až deset metrů nad zemí, blíže korunám stromů než světu na zemi. Tento unikátní hotel nabízí romantická lesní apartmá pro dva s volně stojící dřevěnou vanou a infrasaunou i prostorné apartmány v korunách stromů s kuchyňským koutem, jídelní částí a kapacitou až pro šest osob. Všechny spojují citlivou architekturu inspirovanou přírodou s moderním komfortem. Snídaně je vždy zahrnuta v ceně pobytu, polopenzi lze přikoupit. Veškerá jídla se podávají v restauraci Waldküche, která je otevřena také veřejnosti a zaměřuje se na regionální kuchyni Innviertelu a sezónní suroviny z lesa a okolních luk. Na jídelním lístku nechybí například jelení guláš s kořenovou zeleninou, vařená telecí kýta s bramborovým trhancem, knedlíky s lesními houbami a grilovanou červenou řepou, nebo parfait z vlašských ořechů s nakládanými hruškami. Romantici si mohou dopřát také Walddinner, čtyřchodovou večeři při svíčkách uprostřed lesa za doprovodu šumění stromů.

Unikátní stromový hotel nabízí prostorné rodinné apartmány i exkluzivní romantická útočiště pro dva. Každý si zde najde své místo uprostřed ticha a klidu lesa. Nebo emotivnější:

Blíž, než byste čekali

WaldEntdeckerWelt leží v hornorakouském Innviertelu jen kousek od českých hranic. Ideálně blízko na spontánní výlet i víkendový únik do přírody. Z Českých Budějovic sem dorazíte za zhruba 1,5 hodiny (100 km), z Prahy za přibližně 2,5 hodiny (260 km) a z Brna je to 280 kilometrů. Kopfing se tak snadno stává cílem, kam se vyplatí vyrazit i na jeden den a klidně zůstat déle.

„Les chceme návštěvníkům představit v celé jeho rozmanitosti a ještě intenzivněji,“ říká Johannes Schopf, jednatel WaldEntdeckerWelt a dodává: „S Baumhotelem, stezkou odhalující skrytý svět pod povrchem i novou gastronomií posouváme celý koncept výrazně dál od klasického výletního místa ke světu přírody, zážitků a poznání.“

Areál, který byl v roce 2005 otevřen jako Baumkronenweg Kopfing, prošel rozsáhlou proměnou a od jara 2026 vystupuje pod novou značkou WaldEntdeckerWelt.

Na ploše téměř 100 000 m2 dnes nabízí:

  • nejdelší rakouskou stezku korunami stromů
  • novou Stezku lesním podložím
  • lanový park a lukostřeleckou stezku
  • restauraci Waldküche
  • stromový hotel s 21 domky pro 2 až 6 osob.

Na podzim 2026 nabídku doplní nové wellness Morgentau Spa s několika saunami, relaxačními zónami a přírodním jezírkem uprostřed lesa. Legendární jsou také každoroční Lesní Vánoce, které se konají během pěti adventních víkendů.

WaldEntdecker 
Welt Knechtelsdorf 1, A-4794 Kopfing im Innkreis 
Otevírací doba: 10.00–17.00, celoročně 
waldentdeckerwelt.at

Zdroj: TMR 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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