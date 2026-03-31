Únik z města i stabilní výnos: Jak spojit rekreaci s investicí

Oslovují přitom nejen investory, ale i ty, kteří hledají vlastní zázemí pro odpočinek mimo každodenní ruch i „svůj kousek přírody”. Společnost FI Realitní Investice se na tento segment zaměřuje dlouhodobě, s důrazem na technickou kvalitu a energetickou úspornost svých projektů.
Proč investovat v regionech právě teď?
Jedním z nejsilnějších argumentů pro nákup v regionech je aktuální cenový vývoj. Podobně jako tomu bylo v minulých letech ve velkých aglomeracích, ceny postupně stoupají i v oblastech mimo velká města. Investoři, kteří včas rozpoznali potenciál atraktivních okrajových lokalit, dnes těží z vysokého zhodnocení.
„Jsme v situaci, kdy je v regionech stále ještě možné pořídit kvalitní nemovitost za rozumnou cenu. Je však zřejmé, že tento stav nebude trvat věčně. Ceny v zajímavých rekreačních oblastech následují trend měst a rostou. Pokud nad pořízením rekreační nemovitosti uvažujete, zbytečně neotálejte,“ vysvětluje Ing. Daniel Rezek ze společnosti FI Realitní Investice.
Jak postupovat při výběru rekreační nemovitosti?
Při výběru nemovitosti pro rekreaci nebo krátkodobý pronájem je klíčové sledovat několik základních parametrů. Tím prvním je celoroční atraktivita lokality. Místa, která žijí jen v jedné sezóně, mají zpravidla nižší celkovou rentabilitu.
Druhým faktorem je technický stav a energetická náročnost. U starších objektů bývají provozní náklady, zejména ty na vytápění, často podceňované. Moderní prvky, jako kvalitní izolace, trojskla, tepelná čerpadla nebo fotovoltaika, dnes nepředstavují nadstandard, ale racionální investici, která má přímý dopad na náklady i čistý výnos z pronájmu.
„Naším cílem není pouze prodat nemovitost, ale vytvořit prostor, který dává smysl z pohledu udržitelnosti i ekonomiky. U každého projektu dbáme na to, aby technické řešení i řemeslné zpracování odpovídaly současným nárokům a zároveň respektovaly charakter lokality,“ uvádí Rezek.
Třetím důležitým aspektem je obslužnost a zázemí. Nejde jen o dostupnost základních služeb, ale i o praktické detaily, které dnes majitelé i hosté považují za standard, například parkování přímo u objektu nebo bezpečné uložení sportovního vybavení.
„Při výběru lokality se vyplatí sledovat také její další rozvoj. Nechcete být za pár let překvapeni novou silnicí nebo rozsáhlou výstavbou v bezprostřední blízkosti. Hodnota nemovitosti totiž nestojí jen na samotném domě, ale i na okolí a výhledu,“ doplňuje Daniel Rezek.
Od ověřených realizací k aktuálním příležitostem
Funkčnost tohoto přístupu potvrzují projekty společnosti realizované v uplynulém roce, které už mají své nové majitele. Například v Lezníku u Poličky prošla původně zanedbaná chalupa citlivou rekonstrukcí, díky níž vznikl moderní objekt s vysokou energetickou efektivitou 78,4 kWh/m2 ročně, což je v segmentu rekreačních nemovitostí vnímáno jako nadstandard. Této efektivity bylo dosaženo kombinací kvalitního zateplení, tepelného čerpadla a krbových kamen.
Podobnou proměnou prošly také objekty v Seči u Lipové a v Paměticích u Blanska. Investoři zde ocenili zejména spojení autentického charakteru s technickým standardem novostavby, tedy rekreační nemovitosti bez nutnosti dalších investic do oprav či modernizace.
Aktuálně se společnost zaměřuje na projekt v Horních Vlčkovicích v Podkrkonoší. Dům se šesti jednotkami kombinuje klíčové parametry moderního rekreačního bydlení a těží z atraktivní lokality v blízkosti Hospitalu Kuks, který se nachází na seznamu UNESCO, a Safari Parku Dvůr Králové. Projekt je navržen s důrazem na soběstačnost a technologické řešení. Disponuje například vlastní artéskou studnou, uzavřeným areálem s parkováním a dobíjecími stanicemi pro elektromobily. Zkušenosti z předchozích prodejů ukazují, že poptávka po takto připravených nemovitostech dlouhodobě převyšuje nabídku. Pro zájemce tak může jít o zajímavou příležitost, jak v této lokalitě získat hotový, technologicky vyspělý apartmán. V současnosti je k dispozici poslední jednotka ve druhém nadzemním podlaží.
Tím však rozvoj nekončí. „V současné době intenzivně pracujeme na novém projektu bytového domu v Mladkově, který se nachází v těsné blízkosti vyhledávaného rekreačního centra Dolní Morava. Tato oblast zažívá obrovský rozmach a představuje přesně ten typ lokality, kde se investice do budoucna může opravdu vyplatit,“ uzavírá Daniel Rezek.
Díky kombinaci precizní technické přípravy a strategického výběru lokalit nabízí FI Realitní Investice příležitost, jak bezpečně uložit kapitál a zároveň získat zázemí v nejkrásnějších koutech Česka dříve, než se cenová hladina v regionech definitivně vyrovná standardům velkých měst.
Zdroj: FI Realitní Investice